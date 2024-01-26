https://ria.ru/20240126/obstrel-1923591388.html

Источник: ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли Херсонскую область

Источник: ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 26.01.2024

Источник: ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:51

2024-01-26T10:51

2024-01-26T10:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 26 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают вести обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 25 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Казачьи Лагеря, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Обрывка, Подстепное, Днепряны, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия