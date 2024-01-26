https://ria.ru/20240126/obstrel-1923587613.html
ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 26.01.2024
ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 20 снарядов, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:34
2024-01-26T10:34
2024-01-26T10:34
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белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 20 снарядов, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 25 января. По четырем приграничным районам было выпушено 20 снарядов, в том числе два устройства сбросили с дронов. Кроме того, три дрона-камикадзе атаковали регион, было сбито две воздушные цели. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2, по МАПП "Нехотеевка" – 6 артиллерийских снарядов. Также МАПП "Нехотеевка" атакован двумя дронами-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. Над селом Красный Куток системой ПВО сбиты две воздушные цели. "В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 2 минометных снаряда", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240125/ataka-1923521280.html
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922815710.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по районам Белгородской области
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 20 снарядов, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В пятницу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 25 января. По четырем приграничным районам было выпушено 20 снарядов, в том числе два устройства сбросили с дронов. Кроме того, три дрона-камикадзе атаковали регион, было сбито две воздушные цели.
Над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских реактивных снаряда
"В Белгородском районе
по селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2, по МАПП "Нехотеевка" – 6 артиллерийских снарядов. Также МАПП "Нехотеевка" атакован двумя дронами-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. Над селом Красный Куток системой ПВО сбиты две воздушные цели.
"В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 2 минометных снаряда", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель