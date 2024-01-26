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Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/obstrel-1923577806.html
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода - РИА Новости, 26.01.2024
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более 20 пострадавших при обстрелах Белгорода еще находятся на лечении в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:41
2024-01-26T09:41
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более 20 пострадавших при обстрелах Белгорода еще находятся на лечении в больницах, из них пять детей. "Все дети, которые находились в наших белгородских больницах, уже выписаны. В целом, в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей. Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем", - написал Гладков. Губернатор подчеркнул, что реабилитация и медицинское сопровождение для пострадавших - приоритетные вопросы. Власти готовы оказывать максимальную помощь в этой сфере. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпушенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20240125/ataka-1923521280.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода

Гладков: более 20 раненных при обстрелах Белгорода остаются в больницах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Медицинский работник
 Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более 20 пострадавших при обстрелах Белгорода еще находятся на лечении в больницах, из них пять детей.
"Все дети, которые находились в наших белгородских больницах, уже выписаны. В целом, в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей. Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем", - написал Гладков.
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Губернатор подчеркнул, что реабилитация и медицинское сопровождение для пострадавших - приоритетные вопросы. Власти готовы оказывать максимальную помощь в этой сфере.
По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпушенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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