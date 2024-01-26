https://ria.ru/20240126/oborona-1923699895.html

Шойгу поручил нарастить возможности ОПК

Шойгу поручил нарастить возможности ОПК - РИА Новости, 26.01.2024

Шойгу поручил нарастить возможности ОПК

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:22

2024-01-26T16:22

2024-01-26T16:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 миллиона человек. "Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", — сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

https://ria.ru/20240126/oniks-1923652033.html

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безопасность, россия, сергей шойгу