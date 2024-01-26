Рейтинг@Mail.ru
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/oborona-1923699895.html
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916739220_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_06214b9196032b41725e5bb020027a07.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 миллиона человек. "Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", — сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
https://ria.ru/20240126/oniks-1923652033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916739220_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ba2c54ed2c9312fc4921065ea333eabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК

Шойгу поручил нарастить возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 миллиона человек.
"Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", — сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" существенно увеличат
Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала