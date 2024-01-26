https://ria.ru/20240126/oborona-1923699895.html
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:22
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безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 миллиона человек. "Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", — сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС РФ
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 миллиона человек.
"Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", — сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
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