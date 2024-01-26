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Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
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17:50 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/nato-1923730457.html
Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО
Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе, заявил президент РС БиГ Милорад... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:50
2024-01-26T17:50
в мире
босния и герцеговина
республика сербская
милорад додик
нато
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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе, заявил президент РС БиГ Милорад Додик. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьером Черногории Милойко Спайичем в пятницу заявил, что на следующей неделе Сараево посетят послы всех стран НАТО, назвав это "демонстрацией решительной поддержки суверенитету и территориальной целостности БиГ". "Наша позиция по НАТО такова, что сотрудничество - ОК, но наша политика не предполагает членства в НАТО по известным причинам, которые не нужно объяснять, они связаны с прошлым наших взаимоотношений", - отметил Додик на совместной пресс-конференции в ходе визита в Баня-Луку главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Президент РС напомнил в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию. Додик заявлял 24 марта, в 24-ю годовщину бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославия, что Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии. Лидер боснийских сербов подчеркивал, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями, ставшими последствиями авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе - сентябре 1995 года в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при этом погибли свыше 150 гражданских лиц.
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html
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в мире, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, нато
В мире, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Милорад Додик, НАТО
Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик: Республика Сербская допускает сотрудничество БиГ с НАТО, но не членство

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе, заявил президент РС БиГ Милорад Додик.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьером Черногории Милойко Спайичем в пятницу заявил, что на следующей неделе Сараево посетят послы всех стран НАТО, назвав это "демонстрацией решительной поддержки суверенитету и территориальной целостности БиГ".
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"Наша позиция по НАТО такова, что сотрудничество - ОК, но наша политика не предполагает членства в НАТО по известным причинам, которые не нужно объяснять, они связаны с прошлым наших взаимоотношений", - отметил Додик на совместной пресс-конференции в ходе визита в Баня-Луку главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Президент РС напомнил в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию.
Додик заявлял 24 марта, в 24-ю годовщину бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославия, что Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии. Лидер боснийских сербов подчеркивал, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями, ставшими последствиями авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе - сентябре 1995 года в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при этом погибли свыше 150 гражданских лиц.

Босния и Герцеговина в ноябре отметила 28-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.

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В миреБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяМилорад ДодикНАТО
 
 
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