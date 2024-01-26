Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО
Додик: Республика Сербская допускает сотрудничество БиГ с НАТО, но не членство
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе, заявил президент РС БиГ Милорад Додик.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьером Черногории Милойко Спайичем в пятницу заявил, что на следующей неделе Сараево посетят послы всех стран НАТО, назвав это "демонстрацией решительной поддержки суверенитету и территориальной целостности БиГ".
"Наша позиция по НАТО такова, что сотрудничество - ОК, но наша политика не предполагает членства в НАТО по известным причинам, которые не нужно объяснять, они связаны с прошлым наших взаимоотношений", - отметил Додик на совместной пресс-конференции в ходе визита в Баня-Луку главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Президент РС напомнил в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию.
Додик заявлял 24 марта, в 24-ю годовщину бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославия, что Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии. Лидер боснийских сербов подчеркивал, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями, ставшими последствиями авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе - сентябре 1995 года в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при этом погибли свыше 150 гражданских лиц.
Босния и Герцеговина в ноябре отметила 28-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.