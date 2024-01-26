https://ria.ru/20240126/nato-1923730457.html

Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2024

Глава Республики Сербской исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе, заявил президент РС БиГ Милорад... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:50

2024-01-26T17:50

2024-01-26T17:50

в мире

босния и герцеговина

республика сербская

милорад додик

нато

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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе, заявил президент РС БиГ Милорад Додик. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьером Черногории Милойко Спайичем в пятницу заявил, что на следующей неделе Сараево посетят послы всех стран НАТО, назвав это "демонстрацией решительной поддержки суверенитету и территориальной целостности БиГ". "Наша позиция по НАТО такова, что сотрудничество - ОК, но наша политика не предполагает членства в НАТО по известным причинам, которые не нужно объяснять, они связаны с прошлым наших взаимоотношений", - отметил Додик на совместной пресс-конференции в ходе визита в Баня-Луку главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Президент РС напомнил в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию. Додик заявлял 24 марта, в 24-ю годовщину бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославия, что Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии. Лидер боснийских сербов подчеркивал, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями, ставшими последствиями авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе - сентябре 1995 года в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при этом погибли свыше 150 гражданских лиц.

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html

босния и герцеговина

республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, нато