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Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности Европы

Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности Европы - РИА Новости, 26.01.2024

Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности Европы

Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности Балтийского региона, Москва примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:54

2024-01-26T16:54

2024-01-26T16:54

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности Балтийского региона, Москва примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить ослабления обороноспособности России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на уровне стабильности в Европе, в Балтийском регионе. Отказ от многолетней политики военного неприсоединения и вступление в ряды откровенного враждебного к России блока вряд ли усилит в простых шведах чувство защищенности", - заявила Захарова на брифинге. "Ослабление нашей безопасности мы не допустим, об этом российское руководство неоднократно заявляло. Мы будем предпринимать ответные меры политического, военно-технического характера в целях купирования угроз обороноспособности нашей страны. С их конкретным содержанием определимся по мере того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем, вооружений и сил", - добавила дипломат. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства. После Турции заявке Швеции осталось получить венгерское одобрение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2024-01-26T16:54 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, россия, мария захарова, нато, финляндия