https://ria.ru/20240126/nato-1923694369.html
Захарова заявила об опасности для Европы из-за учений НАТО у границ России
Захарова заявила об опасности для Европы из-за учений НАТО у границ России - РИА Новости, 26.01.2024
Захарова заявила об опасности для Европы из-за учений НАТО у границ России
Проведение откровенно провокационных учений НАТО Steadfast Defender у границ России может иметь трагические последствия для Европы, заявила официальный... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:05
2024-01-26T16:05
2024-01-26T16:42
европа
нато
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проведение откровенно провокационных учений НАТО Steadfast Defender у границ России может иметь трагические последствия для Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.Учения Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг."Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО и Швеции. Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации, повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы", - сказала Захарова во время брифинга для СМИ.Представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что военные и политические руководители государств-членов НАТО не раз заявляли о подготовке альянса к некому конфликту с Россией."Таким образом в альянсе пытаются обосновать как свое существование в глаза миллионов европейцев и американцев, так и линию на сдерживание России и оправдать безумный рост военных расходов. Ну и, конечно, так или иначе отвлечь общественное мнение и внимание аудитории от провалов на ниве гибридной войны руками киевского режима против нашей страны", - заявила Захарова.Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240125/nato-1923401084.html
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, нато, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Европа, НАТО, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова заявила об опасности для Европы из-за учений НАТО у границ России
Захарова: учения Steadfast Defender носят откровенно провокационный характер
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Проведение откровенно провокационных учений НАТО Steadfast Defender у границ России может иметь трагические последствия для Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге
.
Учения Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
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"Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО и Швеции. Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации, повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы", - сказала Захарова во время брифинга для СМИ.
Представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что военные и политические руководители государств-членов НАТО не раз заявляли о подготовке альянса к некому конфликту с Россией.
"Таким образом в альянсе пытаются обосновать как свое существование в глаза миллионов европейцев и американцев, так и линию на сдерживание России и оправдать безумный рост военных расходов. Ну и, конечно, так или иначе отвлечь общественное мнение и внимание аудитории от провалов на ниве гибридной войны руками киевского режима против нашей страны", - заявила Захарова.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров
, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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