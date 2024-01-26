https://ria.ru/20240126/nato-1923649499.html

Ельцин и Клинтон могли обсуждать вступление России в НАТО, заявил экс-посол

Ельцин и Клинтон могли обсуждать вступление России в НАТО, заявил экс-посол - РИА Новости, 26.01.2024

Ельцин и Клинтон могли обсуждать вступление России в НАТО, заявил экс-посол

Экс-посол РФ в США Владимир Лукин заявил РИА Новости, что не исключает того, что первый президент РФ Борис Ельцин мог обсуждать с президентом США Биллом... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:51

2024-01-26T13:51

2024-01-26T13:51

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владимир лукин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экс-посол РФ в США Владимир Лукин заявил РИА Новости, что не исключает того, что первый президент РФ Борис Ельцин мог обсуждать с президентом США Биллом Клинтоном расширение НАТО путем вхождения в альянс России. Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. "Я был послом в США в 1992 и 1993 годах, поэтому я не мог в 1994 годы быть свидетелем разговоров между двумя руководителями государств и ничего по этому поводу сказать не могу. Могли ли быть такие разговоры? Я думаю, что могли, потому что они были и до того, и после того, и при президенте Ельцине, и при президенте Путине. Поэтому такая проблема существовала, но надо понимать, что она происходила совершенно в другом контексте", - ответил Лукин на вопрос агентства о том, мог ли Ельцин обсуждать с Клинтоном присоединение России к НАТО. Он отметил, что тогда отношения между РФ и США были отнюдь не такими, какими они являются сейчас, тогда истории с расширением НАТО не было и стороны "прощупывали возможности нового миропорядка". "К сожалению, был избран другой путь расширения НАТО с американской стороны, без участия России. На этом пути возникли очень серьезные кризисные и конфликтные ситуации, которые не завершились на сегодняшний день", - добавил экс-посол. Лукин подчеркнул, что не видит ничего особенного в том, что США раскрыли стенограмму, поскольку этот документ имеет свою давность. "То, что американские власти рассекретили беседу лидеров - ничего особенного из себя не представляет. У каждой страны есть свои законы, по которым через какой-то промежуток времени они предают гласности документы, которые имеют скорее историческую ценность. В этом я ничего особенного не вижу, у нас тоже рассекречиваются документы, которые имеют давность", - рассказал он. Собеседник агентства также отметил, что всегда такое рассекречивание имеет политический контекст, а история всегда имеет политические коннотации. "Но в настоящее время расширение НАТО уже произошло, крайне острая реакция на это расширение со стороны России тоже произошла, поэтому вряд ли разговоры о том, кто что кому сказал 40-50 лет тому назад, имеют принципиальное поведенческое значение", - добавил Лукин.

https://ria.ru/20231219/podgotovka-1916716483.html

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в мире, россия, сша, восточная европа, борис ельцин, билл клинтон, владимир лукин, нато