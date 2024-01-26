https://ria.ru/20240126/nato-1923603183.html

Консультант Ельцина заявил, что не слышал от него слов о вступлении в НАТО

Консультант Ельцина заявил, что не слышал от него слов о вступлении в НАТО - РИА Новости, 26.01.2024

Консультант Ельцина заявил, что не слышал от него слов о вступлении в НАТО

Личный консультант первого президента РФ Бориса Ельцина Игорь Минтусов сообщил РИА Новости, что не слышал такого разговора, где бы экс-президент заявлял лидеру... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:40

2024-01-26T11:40

2024-01-26T11:40

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Личный консультант первого президента РФ Бориса Ельцина Игорь Минтусов сообщил РИА Новости, что не слышал такого разговора, где бы экс-президент заявлял лидеру США о вступлении России в НАТО. Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. "С нами такого разговора не было. Это другая тема по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали. Я о ней ничего не слышал", - сообщил Минтусов. Он не видит в рассекречивании стенограмм в текущий момент какой-либо политической подоплеки, а связывает это с тем, что прошел установленный законами срок, который не позволял этого сделать. "Это не вопрос субъективного решения, что решил сегодня или вчера президент США Джо Байден… Речь идет про соответствующий срок, поэтому шифровка этих разговоров стала доступна общественности и СМИ. То есть это не политическое решение - решение системное, так как подобного рода разговоры между президентами всегда стенографируются, и они всегда остаются в архиве и после определенного периода времени являются достоянием общественности", - сообщил Минтусов. Политолог отметил, что вопрос рассекречивания подобных бесед зависит от "особенных договоренностей со странами". "Но по умолчанию практика говорит, что каждая страна принимает решение самостоятельно, так как стенограмма переговоров между двумя президентами ведется двумя странами и каждая страна в этом смысле слова является собственником данных переговоров, как один из участников переговоров. И каждая сторона имеет право распоряжаться этой стенограммой в соответствии со своими нормами и правилами", - пояснил он.

https://ria.ru/20240126/nato-1923600780.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, игорь минтусов, борис ельцин, билл клинтон, нато