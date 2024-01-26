https://ria.ru/20240126/nato-1923545380.html
В ЕС рассказали о скрытых планах НАТО во время учений
В ЕС рассказали о скрытых планах НАТО во время учений - РИА Новости, 26.01.2024
В ЕС рассказали о скрытых планах НАТО во время учений
Грядущие учения НАТО могут быть прикрытием для оказания стратегической помощи Украине, пишет бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич в статье для... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T03:05
2024-01-26T03:05
2024-01-26T03:05
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Грядущие учения НАТО могут быть прикрытием для оказания стратегической помощи Украине, пишет бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич в статье для Radio Sarajevo."Маневры могут служить прикрытием для новой стратегической помощи Украине: задействованная боевая техника может впоследствии остаться Киеву", — высказался автор.Он добавил, что страны ЕС из-за разногласий не могут отправить Киеву запланированную помощь.В среду представители альянса сообщили о проведении крупнейших за последнее время учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев. Они пройдут в Атлантике и на территории Европы, страны блока задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Во время учений страны НАТО планируют отработать действия на случай атаки со стороны сопоставимого по мощи противника в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, которая предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240125/nato-1923401084.html
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украина, евросоюз, нато, киев, россия, в мире
Украина, Евросоюз, НАТО, Киев, Россия, В мире
В ЕС рассказали о скрытых планах НАТО во время учений
RS: НАТО может использовать учения для прикрытия стратегической помощи Киеву