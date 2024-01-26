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В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024
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19:44 26.01.2024 (обновлено: 19:45 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/muzhchina-1923755072.html
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия
Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:44
2024-01-26T19:45
происшествия
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД. "Сотрудниками МО МВД России "Бабаевский" и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 года рождения, подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято", - сообщает пресс-служба. Ранее УВМД сообщало, что ведется розыск ранее судимого мужчины, которому на вид ему 40 лет, рост 175 сантиметров, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку. По факту задержания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html
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происшествия, вологодская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Вологодская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия

УМВД: в Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МВД России
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МВД России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД.
"Сотрудниками МО МВД России "Бабаевский" и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 года рождения, подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято", - сообщает пресс-служба.
Ранее УВМД сообщало, что ведется розыск ранее судимого мужчины, которому на вид ему 40 лет, рост 175 сантиметров, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку.
По факту задержания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
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ПроисшествияВологодская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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