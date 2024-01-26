https://ria.ru/20240126/muzhchina-1923755072.html

В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия

В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024

В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия

Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:44

2024-01-26T19:44

2024-01-26T19:45

происшествия

вологодская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД. "Сотрудниками МО МВД России "Бабаевский" и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 года рождения, подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято", - сообщает пресс-служба. Ранее УВМД сообщало, что ведется розыск ранее судимого мужчины, которому на вид ему 40 лет, рост 175 сантиметров, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку. По факту задержания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html

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происшествия, вологодская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)