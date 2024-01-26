https://ria.ru/20240126/muzhchina-1923755072.html
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия
Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:44
2024-01-26T19:44
2024-01-26T19:45
происшествия
вологодская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e68374f9d99c69e30992ec61e3abd5e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД. "Сотрудниками МО МВД России "Бабаевский" и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 года рождения, подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято", - сообщает пресс-служба. Ранее УВМД сообщало, что ведется розыск ранее судимого мужчины, которому на вид ему 40 лет, рост 175 сантиметров, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку. По факту задержания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b05863332c38976820b716e3dc0b39b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Вологодская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия
УМВД: в Вологодской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полицейские Вологодской области задержали и разоружили подозреваемого в хищении оружия мужчину в лесу около деревни Терьково, сообщает региональное УМВД.
"Сотрудниками МО МВД России
"Бабаевский" и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии
Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 года рождения, подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято", - сообщает пресс-служба.
Ранее УВМД сообщало, что ведется розыск ранее судимого мужчины, которому на вид ему 40 лет, рост 175 сантиметров, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку.
По факту задержания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот