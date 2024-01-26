https://ria.ru/20240126/muzey-1923721554.html

Здание одного из старейших музеев отреставрируют к 650-летию Кирова

Здание одного из старейших музеев отреставрируют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 26.01.2024

Здание одного из старейших музеев отреставрируют к 650-летию Кирова

Фасад главного здания Кировского областного краеведческого музея имени Петра Алабина - одного из старейших региональных музеев России - будет отреставрирован в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:19

2024-01-26T17:19

2024-01-26T17:19

кировская область

киров

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Фасад главного здания Кировского областного краеведческого музея имени Петра Алабина - одного из старейших региональных музеев России - будет отреставрирован в год 650-летнего юбилея города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. Здание музея, расположенного на улице Спасской, имеет 200-летнюю историю, является объектом культурного наследия и располагается в историческом центре города Кирова, на месте знаменитых торговых рядов. "Ремонт фасада одного из ключевых зданий на улице Спасской, где находится краеведческий музей, станет началом обновления внешнего облика улицы с красивой старинной архитектурой. Краеведческий музей ежегодно принимает тысячи туристов, а в юбилейный год их количество ожидаемо возрастёт. Преображение фасада учреждения станет прекрасным подарком городу к предстоящему торжеству", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент разработана проектная документация на ремонт фасадов здания музея, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Музей проводит процедуру по определению подрядчика. Общая сумма средств на проведение реставрационных работ составляет 9,6 миллиона рублей. Улица Спасская с 2023 года стала пешеходной по выходным дням - движение на ней перекрывается, и улица становится территорией прогулок жителей города, творчества художников, музыкантов. Такую инициативу поддержал губернатор Кировской области Александр Соколов и дал поручение продолжить развитие проекта "Пешеходная Спасская". "Я рад, что улица оживает. Очень надеюсь, что это только начало. Здесь появятся уличные кафе, будут представлены народные промыслы, к нам будут приезжать из районов и других городов. Надеюсь, что Спасская станет брендом и лицом города", – цитирует пресс-служба слова Соколова.

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киров

кировская область

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киров, кировская область, александр соколов