https://ria.ru/20240126/muzei-1923664694.html

Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме

Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме - РИА Новости, 26.01.2024

Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме

Российские реставраторы из ведущих музеев и профильных учреждений будут вахтовым методом работать в Абхазии, где пожар уничтожил почти весь фонд государственной РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:51

2024-01-26T14:51

2024-01-26T14:51

культура

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русский музей

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СУХУМ, 26 янв - РИА Новости. Российские реставраторы из ведущих музеев и профильных учреждений будут вахтовым методом работать в Абхазии, где пожар уничтожил почти весь фонд государственной картинной галереи, сообщила РИА Новости замдиректора департамента музеев Минкультуры РФ Наталья Чечель. Она возглавляет делегацию представителей Государственного НИИ реставрации (ГосНИИР), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты прибыли в Сухум для оценки ущерба от пожара. "Часть реставраторов будет приезжать сюда вахтовым методом, здесь работать", - сообщила Чечель. При этом, добавила она, часть работ придется вывозить на восстановление в Россию, поскольку в Абхазии для этого нет оборудования. По ее словам, картины, которые невозможно восстановить в республике, уже готовят к перевозке - в частности, обрабатывают специальным клеем, чтобы краска не осыпалась. "Вечером мы прямо в гостинице варили клей, чтобы сегодня утром заклеить эти картины. После процедуры их уже можно будет перевозить", - сказала Чечель. Она обратила внимание, что эта работа представляет и научный интерес: к примеру, на пострадавших в Сухуме полотнах есть ранее не изученные случаи вспенивания краски от высокой температуры, идет поиск подходящих материалов и способов исправить этот изъян. "Мы сможем усовершенствовать существующие методики, используя современные материалы и более совершенные научные возможности. Тут мы можем их и опробовать", - отметила руководитель научного направления ГосНИИР Мария Чуракова. Какие работы станут восстанавливать в первую очередь, решает директор картинной галереи Сурам Сакания. "В первую очередь будем реставрировать картины на абхазскую тему - портреты людей, пейзажи, где видны абхазские просторы, городские виды и тому подобное", - сказал он. Пожар в ночь на 21 января уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи - сгорело более 3,5 тысячи полотен, уцелело около 200. Галерея располагалась на втором этаже двухэтажного дореволюционного здания в центре Сухума, в непосредственной близости от Абхазского государственного драматического театра. С 1963 года в галерее, созданной на основе частной коллекции, собирали работы знаменитых в СССР мастеров. Самыми ценными экспонатами там были работы Александра Шервашидзе-Чачба, первого абхазского профессионального художника, сценографа дягилевских "Русских сезонов". Все представленные в Сухуме его полотна погибли в огне.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922619616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

третьяковская галерея, русский музей, абхазия, сухум, россия, новости культуры, музеи