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Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме - РИА Новости, 26.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:51 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/muzei-1923664694.html
Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме
Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме - РИА Новости, 26.01.2024
Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме
Российские реставраторы из ведущих музеев и профильных учреждений будут вахтовым методом работать в Абхазии, где пожар уничтожил почти весь фонд государственной РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:51
2024-01-26T14:51
культура
третьяковская галерея
русский музей
абхазия
сухум
россия
новости культуры
музеи
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СУХУМ, 26 янв - РИА Новости. Российские реставраторы из ведущих музеев и профильных учреждений будут вахтовым методом работать в Абхазии, где пожар уничтожил почти весь фонд государственной картинной галереи, сообщила РИА Новости замдиректора департамента музеев Минкультуры РФ Наталья Чечель. Она возглавляет делегацию представителей Государственного НИИ реставрации (ГосНИИР), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты прибыли в Сухум для оценки ущерба от пожара. "Часть реставраторов будет приезжать сюда вахтовым методом, здесь работать", - сообщила Чечель. При этом, добавила она, часть работ придется вывозить на восстановление в Россию, поскольку в Абхазии для этого нет оборудования. По ее словам, картины, которые невозможно восстановить в республике, уже готовят к перевозке - в частности, обрабатывают специальным клеем, чтобы краска не осыпалась. "Вечером мы прямо в гостинице варили клей, чтобы сегодня утром заклеить эти картины. После процедуры их уже можно будет перевозить", - сказала Чечель. Она обратила внимание, что эта работа представляет и научный интерес: к примеру, на пострадавших в Сухуме полотнах есть ранее не изученные случаи вспенивания краски от высокой температуры, идет поиск подходящих материалов и способов исправить этот изъян. "Мы сможем усовершенствовать существующие методики, используя современные материалы и более совершенные научные возможности. Тут мы можем их и опробовать", - отметила руководитель научного направления ГосНИИР Мария Чуракова. Какие работы станут восстанавливать в первую очередь, решает директор картинной галереи Сурам Сакания. "В первую очередь будем реставрировать картины на абхазскую тему - портреты людей, пейзажи, где видны абхазские просторы, городские виды и тому подобное", - сказал он. Пожар в ночь на 21 января уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи - сгорело более 3,5 тысячи полотен, уцелело около 200. Галерея располагалась на втором этаже двухэтажного дореволюционного здания в центре Сухума, в непосредственной близости от Абхазского государственного драматического театра. С 1963 года в галерее, созданной на основе частной коллекции, собирали работы знаменитых в СССР мастеров. Самыми ценными экспонатами там были работы Александра Шервашидзе-Чачба, первого абхазского профессионального художника, сценографа дягилевских "Русских сезонов". Все представленные в Сухуме его полотна погибли в огне.
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третьяковская галерея, русский музей, абхазия, сухум, россия, новости культуры, музеи
Культура, Третьяковская галерея, Русский музей, Абхазия, Сухум, Россия, Новости культуры, Музеи
Реставраторы из России помогут восстанавить фонд сгоревшей галереи в Сухуме

Реставраторы из РФ помогут восстановить картины из сгоревшей галереи в Сухуме

© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
СУХУМ, 26 янв - РИА Новости. Российские реставраторы из ведущих музеев и профильных учреждений будут вахтовым методом работать в Абхазии, где пожар уничтожил почти весь фонд государственной картинной галереи, сообщила РИА Новости замдиректора департамента музеев Минкультуры РФ Наталья Чечель.
Она возглавляет делегацию представителей Государственного НИИ реставрации (ГосНИИР), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты прибыли в Сухум для оценки ущерба от пожара.
"Часть реставраторов будет приезжать сюда вахтовым методом, здесь работать", - сообщила Чечель. При этом, добавила она, часть работ придется вывозить на восстановление в Россию, поскольку в Абхазии для этого нет оборудования.
По ее словам, картины, которые невозможно восстановить в республике, уже готовят к перевозке - в частности, обрабатывают специальным клеем, чтобы краска не осыпалась. "Вечером мы прямо в гостинице варили клей, чтобы сегодня утром заклеить эти картины. После процедуры их уже можно будет перевозить", - сказала Чечель.
Она обратила внимание, что эта работа представляет и научный интерес: к примеру, на пострадавших в Сухуме полотнах есть ранее не изученные случаи вспенивания краски от высокой температуры, идет поиск подходящих материалов и способов исправить этот изъян. "Мы сможем усовершенствовать существующие методики, используя современные материалы и более совершенные научные возможности. Тут мы можем их и опробовать", - отметила руководитель научного направления ГосНИИР Мария Чуракова.
Какие работы станут восстанавливать в первую очередь, решает директор картинной галереи Сурам Сакания. "В первую очередь будем реставрировать картины на абхазскую тему - портреты людей, пейзажи, где видны абхазские просторы, городские виды и тому подобное", - сказал он.
Пожар в ночь на 21 января уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи - сгорело более 3,5 тысячи полотен, уцелело около 200. Галерея располагалась на втором этаже двухэтажного дореволюционного здания в центре Сухума, в непосредственной близости от Абхазского государственного драматического театра. С 1963 года в галерее, созданной на основе частной коллекции, собирали работы знаменитых в СССР мастеров. Самыми ценными экспонатами там были работы Александра Шервашидзе-Чачба, первого абхазского профессионального художника, сценографа дягилевских "Русских сезонов". Все представленные в Сухуме его полотна погибли в огне.
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума
21 января, 15:23
 
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