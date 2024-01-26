https://ria.ru/20240126/most-1923702570.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение
На Крымском мосту временно перекрыли движение - РИА Новости, 26.01.2024
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:30
2024-01-26T16:30
2024-01-26T16:30
общество
республика крым
крымский мост
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.11 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли