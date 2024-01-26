https://ria.ru/20240126/most-1923702570.html

На Крымском мосту временно перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение - РИА Новости, 26.01.2024

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:30

2024-01-26T16:30

2024-01-26T16:30

общество

республика крым

крымский мост

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.11 мск.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост