https://ria.ru/20240126/moskva-1924361685.html
Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году
Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024
Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году
Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-26T08:07
2024-01-26T08:07
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные энергетики продолжают реализацию целевой программы по реконструкции кабельных линий электропередачи... За 2023 год в работу ввели более 38 километров новых кабельных линий (КЛ) взамен устаревших", - говорится в сообщении. Отмечается, что маслонаполненные кабеля меняют на более современные и экологичные с изоляцией из сшитого полиэтилена, они отличаются низкой повреждаемостью и необходимой гибкостью. Кроме того, реконструкция позволит снизить риск загрязнения окружающей среды.
https://ria.ru/20240125/moskva-1923359820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные энергетики продолжают реализацию целевой программы по реконструкции кабельных линий электропередачи... За 2023 год в работу ввели более 38 километров новых кабельных линий (КЛ) взамен устаревших", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что маслонаполненные кабеля меняют на более современные и экологичные с изоляцией из сшитого полиэтилена, они отличаются низкой повреждаемостью и необходимой гибкостью. Кроме того, реконструкция позволит снизить риск загрязнения окружающей среды.