https://ria.ru/20240126/moskva-1924361685.html

Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году

Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024

Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году

Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-26T08:07

2024-01-26T08:07

2024-01-30T14:18

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные энергетики продолжают реализацию целевой программы по реконструкции кабельных линий электропередачи... За 2023 год в работу ввели более 38 километров новых кабельных линий (КЛ) взамен устаревших", - говорится в сообщении. Отмечается, что маслонаполненные кабеля меняют на более современные и экологичные с изоляцией из сшитого полиэтилена, они отличаются низкой повреждаемостью и необходимой гибкостью. Кроме того, реконструкция позволит снизить риск загрязнения окружающей среды.

https://ria.ru/20240125/moskva-1923359820.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы