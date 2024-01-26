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Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024
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08:07 26.01.2024 (обновлено: 14:18 30.01.2024)
https://ria.ru/20240126/moskva-1924361685.html
Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году
Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024
Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году
Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-26T08:07
2024-01-30T14:18
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные энергетики продолжают реализацию целевой программы по реконструкции кабельных линий электропередачи... За 2023 год в работу ввели более 38 километров новых кабельных линий (КЛ) взамен устаревших", - говорится в сообщении. Отмечается, что маслонаполненные кабеля меняют на более современные и экологичные с изоляцией из сшитого полиэтилена, они отличаются низкой повреждаемостью и необходимой гибкостью. Кроме того, реконструкция позволит снизить риск загрязнения окружающей среды.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Более 38 км кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовый Арбат в Москве
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 38 километров кабельных линий заменили специалисты в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные энергетики продолжают реализацию целевой программы по реконструкции кабельных линий электропередачи... За 2023 год в работу ввели более 38 километров новых кабельных линий (КЛ) взамен устаревших", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
25 января, 10:23
Отмечается, что маслонаполненные кабеля меняют на более современные и экологичные с изоляцией из сшитого полиэтилена, они отличаются низкой повреждаемостью и необходимой гибкостью. Кроме того, реконструкция позволит снизить риск загрязнения окружающей среды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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