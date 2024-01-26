https://ria.ru/20240126/moskva-1923627434.html

Бирюков: ремонт Лефортовского тоннеля стартовал в Москве

Бирюков: ремонт Лефортовского тоннеля стартовал в Москве - РИА Новости, 26.01.2024

Бирюков: ремонт Лефортовского тоннеля стартовал в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:57

2024-01-26T12:57

2024-01-26T12:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт проводят в ночное время, чтобы не препятствовать движению автотранспорта, с поэтапным перекрытием по одной крайней полосе движения. "В рамках проекта заменим старое облицовочное покрытие стен сооружения, которое стало разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон" площадью более 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, обновим трубопровод пожаротушения и установим современные извещатели", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20240125/moskva-1923359820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы