https://ria.ru/20240126/moskva-1923500179.html

Ефимов: Москва выделила почти 6 гектаров для возведения объектов в ЗАО

Ефимов: Москва выделила почти 6 гектаров для возведения объектов в ЗАО - РИА Новости, 26.01.2024

Ефимов: Москва выделила почти 6 гектаров для возведения объектов в ЗАО

В прошлом году столичное правительство выделило земельные участки площадью примерно 5,8 гектара для возведения социальных и коммерческих объектов на западе... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:07

2024-01-26T14:07

2024-01-26T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В прошлом году столичное правительство выделило земельные участки площадью примерно 5,8 гектара для возведения социальных и коммерческих объектов на западе мегаполиса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участки для строительства были выделены для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Все объекты будут построены в Западном административном округе столицы."В 2023 году город заключил семь договоров аренды земельных участков площадью около 5,8 гектара для реализации масштабных инвестпроектов на западе столицы. Там появятся различные объекты, в том числе физкультурно-оздоровительные и многофункциональные комплексы. Площадь зданий составит почти 88 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.МаИП – это особый статус, получить который могут объекты, рассчитанные на развитие инфраструктуры. Кроме того, данные объекты должны создавать новые рабочие места для жителей Москвы, а еще - должны быть направлены на рост инвестиций в городскую экономику.Приоритет среди объектов - инновационные центры, современные производства, высокие технологии, а также объекты социальной и спортивной направленности.По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на трех участках будут построены спортивные объекты. Их общая площадь - 2,7 гектара. Так, проект появится на Минской улице. Там инвестор намерен возвести спортивный центр с залами для борьбы и подвижных игр высотой в два этажа и комплекс с универсальным залом для мини-футбола и футбольным полем. Общая площадь данных объектов составит 23,8 тысячи "квадратов".Еще на западе мегаполиса возведут три коммерческих объекта общей площадью почти 50 тысяч "квадратов". Указанные здания появятся около станций столичной подземки "Боровское шоссе", "Кунцево", а также на пересечении 1-го Сетуньского проезда с ТТК.Ранее Ефимов сообщал, что по городской программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок бывшей промышленной зоны "Хапиловка", данная земля использовалась неэффективно. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240125/efimov-1923292194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман