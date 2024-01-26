В России пресекли работу нескольких кол-центров, созданных украинцами
Захарова: в России пресекли работу украинских мошеннических кол-центров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, организованных гражданами Украины, которые выманивали у граждан ЕС деньги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По информации российский компетентных органов на территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, которые были организованы гражданами Украины и действовали под контролем украинских спецслужб. Преступные структуры занимались противоправными действиями в виде выманивания денег, финансовых средств у частных лиц в государствах Евросоюза, после чего украденные деньги направлялись на финансирование ВСУ", - пояснила она.
По словам Захаровой, "выявлено более 1000 жертв телефонного мошенничества в отношении граждан Испании, ФРГ, Чехии и других стран ЕС". Она указала, что "злоумышленники специально работали на зарубежную аудиторию, пользуясь текущим положением дел в сфере международного сотрудничества по линии правоохранительных органов".
Несмотря на это, "российские компетентные органы передали всю необходимую информацию в отношении 119 установленных потерпевших одной и стран ЕС дважды в июне и ноябре прошлого 2023 года". Захарова обратила внимание на то, что оба запроса остались проигнорированными властями ЕС исключительно по политическим мотивам. В итоге у российских правоохранительных органов нет ни одного заявления от потерпевших, что лишает их возможности завести уголовные дела и привлечь преступников к ответственности", - констатировала она. Захарова посетовала, что, "если сейчас не начнут евросоюзовские правительства шевелиться, то с преступников могут быть сняты вообще все обвинения".