https://ria.ru/20240126/moshenniki-1923697430.html

В России пресекли работу нескольких кол-центров, созданных украинцами

В России пресекли работу нескольких кол-центров, созданных украинцами - РИА Новости, 26.01.2024

В России пресекли работу нескольких кол-центров, созданных украинцами

На территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, организованных гражданами Украины, которые выманивали у граждан ЕС... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:16

2024-01-26T16:16

2024-01-26T16:16

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украина

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, организованных гражданами Украины, которые выманивали у граждан ЕС деньги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По информации российский компетентных органов на территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, которые были организованы гражданами Украины и действовали под контролем украинских спецслужб. Преступные структуры занимались противоправными действиями в виде выманивания денег, финансовых средств у частных лиц в государствах Евросоюза, после чего украденные деньги направлялись на финансирование ВСУ", - пояснила она. По словам Захаровой, "выявлено более 1000 жертв телефонного мошенничества в отношении граждан Испании, ФРГ, Чехии и других стран ЕС". Она указала, что "злоумышленники специально работали на зарубежную аудиторию, пользуясь текущим положением дел в сфере международного сотрудничества по линии правоохранительных органов". Несмотря на это, "российские компетентные органы передали всю необходимую информацию в отношении 119 установленных потерпевших одной и стран ЕС дважды в июне и ноябре прошлого 2023 года". Захарова обратила внимание на то, что оба запроса остались проигнорированными властями ЕС исключительно по политическим мотивам. В итоге у российских правоохранительных органов нет ни одного заявления от потерпевших, что лишает их возможности завести уголовные дела и привлечь преступников к ответственности", - констатировала она. Захарова посетовала, что, "если сейчас не начнут евросоюзовские правительства шевелиться, то с преступников могут быть сняты вообще все обвинения".

https://ria.ru/20240125/feyki-1923329604.html

https://ria.ru/20240118/moshenniki-1921972830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мария захарова, евросоюз