https://ria.ru/20240126/moldavia-1923773458.html

В Молдавии оштрафовали 17 телеканалов за недостаточное вещание на румынском

В Молдавии оштрафовали 17 телеканалов за недостаточное вещание на румынском - РИА Новости, 26.01.2024

В Молдавии оштрафовали 17 телеканалов за недостаточное вещание на румынском

Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии сообщил в пятницу, что оштрафовал 17 местных телеканалов более чем на полмиллиона леев (порядка 30 тысяч долларов),... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:54

2024-01-26T21:54

2024-01-26T21:54

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молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии сообщил в пятницу, что оштрафовал 17 местных телеканалов более чем на полмиллиона леев (порядка 30 тысяч долларов), в том числе за недостаточное количество локального контента и его доли на румынском языке. "По результатам проверки местных телеканалов выявлено, что 14 нарушили установленную квоту на показ местной продукции, шесть телеканалов не выполнили предписанное количество передач на румынском языке, а также шесть телеканалов не удовлетворили требованиям относительно достаточного количества передач в прайм-тайм. В связи с этим комиссия СТР приняла решение о наложении санкций на общую сумму 544 тысячи леев", - отмечается в информации на сайте инстанции. В общем списке оштрафованных телеканалов четыре кишиневских, два из Гагаузской автономии, пять республиканских и шесть местных (северных и центральных районов республики). Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил законодательную инициативу президента Майи Санду о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Поправка была внесена и в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. В 2022 году парламент Молдавии одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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в мире, молдавия, майя санду