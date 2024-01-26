https://ria.ru/20240126/mogila-1923598336.html

В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери

В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери - РИА Новости, 26.01.2024

В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери

Глава Мегиона (ХМАО) Алексей Петриченко сообщил, что встретился с местной жительницей, которой пришлось самой два дня рыть могилу для умершей матери, и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:18

2024-01-26T11:18

2024-01-26T12:16

мегион

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Глава Мегиона (ХМАО) Алексей Петриченко сообщил, что встретился с местной жительницей, которой пришлось самой два дня рыть могилу для умершей матери, и извинился перед ней."Встретился с Оксаной. Сожалею, что в такой эмоционально тяжелый период им пришлось столкнуться с такими трудностями. Приношу соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями", — написал чиновник в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что дал "строгие указания", чтобы подобные ситуации не повторялись, и пообещал наказать виновных.Мэр пояснил, что для захоронения, как правило, предлагается выкопанное место на отсыпанном участке, "либо место на территории уже существующих захоронений". В последнем случае требуется выкопать могилу.Это может сделать похоронная организация, либо родственники могут вырыть ее сами или поручить другой компании. В последнем случае им положена компенсационная выплата в рамках гарантированного перечня, заключил глава Мегиона.

https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913141059.html

https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html

мегион

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мегион, происшествия, ханты-мансийский автономный округ