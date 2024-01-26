https://ria.ru/20240126/mogila-1923598336.html
В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери
В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери - РИА Новости, 26.01.2024
В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери
Глава Мегиона (ХМАО) Алексей Петриченко сообщил, что встретился с местной жительницей, которой пришлось самой два дня рыть могилу для умершей матери, и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:18
2024-01-26T11:18
2024-01-26T12:16
мегион
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ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Глава Мегиона (ХМАО) Алексей Петриченко сообщил, что встретился с местной жительницей, которой пришлось самой два дня рыть могилу для умершей матери, и извинился перед ней."Встретился с Оксаной. Сожалею, что в такой эмоционально тяжелый период им пришлось столкнуться с такими трудностями. Приношу соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями", — написал чиновник в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что дал "строгие указания", чтобы подобные ситуации не повторялись, и пообещал наказать виновных.Мэр пояснил, что для захоронения, как правило, предлагается выкопанное место на отсыпанном участке, "либо место на территории уже существующих захоронений". В последнем случае требуется выкопать могилу.Это может сделать похоронная организация, либо родственники могут вырыть ее сами или поручить другой компании. В последнем случае им положена компенсационная выплата в рамках гарантированного перечня, заключил глава Мегиона.
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913141059.html
https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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мегион, происшествия, ханты-мансийский автономный округ
Мегион, Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре извинились перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери
Мэр Мегиона извинился перед женщиной, которая сама два дня рыла матери могилу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости.
Глава Мегиона (ХМАО) Алексей Петриченко
сообщил, что встретился с местной жительницей, которой пришлось самой два дня рыть могилу для умершей матери, и извинился перед ней.
Ранее местные паблики написали, что у жительницы Мегиона Оксаны Шустовой умерла мама. При обращении в муниципальную организацию женщине заявили, что выкопанных могил нет, "когда будут — неизвестно". После того, как история получила общественный резонанс, женщине предложили место, но копать мерзлый грунт нужно было своими силами, либо нанять рабочих за 60 тысяч рублей. Из-за дороговизны услуги родственники решили сами рыть могилу, что заняло двое суток.
"Встретился с Оксаной. Сожалею, что в такой эмоционально тяжелый период им пришлось столкнуться с такими трудностями. Приношу соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями", — написал чиновник в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что дал "строгие указания", чтобы подобные ситуации не повторялись, и пообещал наказать виновных.
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Мэр пояснил, что для захоронения, как правило, предлагается выкопанное место на отсыпанном участке, "либо место на территории уже существующих захоронений". В последнем случае требуется выкопать могилу.
Это может сделать похоронная организация, либо родственники могут вырыть ее сами или поручить другой компании. В последнем случае им положена компенсационная выплата в рамках гарантированного перечня, заключил глава Мегиона
.
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