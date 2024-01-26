https://ria.ru/20240126/mnogodetnye-1923643212.html
Минтруд рассказал о нововведениях по поддержке многодетных родителей
Минтруд рассказал о нововведениях по поддержке многодетных родителей - РИА Новости, 26.01.2024
Минтруд рассказал о нововведениях по поддержке многодетных родителей
Указ президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" сделал статус многодетности для родителей бессрочным, вне зависимости... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:29
2024-01-26T13:29
2024-01-26T13:29
общество
россия
ольга баталина
единая россия
год семьи
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" сделал статус многодетности для родителей бессрочным, вне зависимости от возраста детей, закрепив отдельные меры поддержки таких людей, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "В указе впервые разведен статус многодетной семьи и период, в течение которого семья получает меры поддержки на детей. Для родителей, которые воспитывают детей, статус многодетной семьи становится бессрочным. Ведь, согласитесь, независимо от того, сколько детям лет, если мама родила троих и более детей, она как мать всегда остается многодетной", - сказала Баталина во время заседания комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи. Она объяснила, что указ включает бессрочные меры поддержки для многодетных родителей. К ним относится приоритетное право на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, реализацию мер по стимулированию занятости многодетных родителей в сфере предпринимательской деятельности, а также партнерские скидочные программы в торговых и розничных сетях, которые реализуются при содействии региональных органов власти, и так далее. "Новый указ в полном объеме сохранил все те гарантии, которые были в предыдущем указе. Он их несколько еще обновил и расширил", - добавила Баталина. Президент подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей во вторник 23 января.
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга баталина, единая россия, год семьи, владимир путин
Общество, Россия, Ольга Баталина, Единая Россия, Год семьи, Владимир Путин
Минтруд рассказал о нововведениях по поддержке многодетных родителей
Минтруд: указ о многодетных семьях закрепил бессрочные меры поддержки родителей
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" сделал статус многодетности для родителей бессрочным, вне зависимости от возраста детей, закрепив отдельные меры поддержки таких людей, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
«
"В указе впервые разведен статус многодетной семьи и период, в течение которого семья получает меры поддержки на детей. Для родителей, которые воспитывают детей, статус многодетной семьи становится бессрочным. Ведь, согласитесь, независимо от того, сколько детям лет, если мама родила троих и более детей, она как мать всегда остается многодетной", - сказала Баталина во время заседания комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.
Она объяснила, что указ включает бессрочные меры поддержки для многодетных родителей. К ним относится приоритетное право на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, реализацию мер по стимулированию занятости многодетных родителей в сфере предпринимательской деятельности, а также партнерские скидочные программы в торговых и розничных сетях, которые реализуются при содействии региональных органов власти, и так далее.
"Новый указ в полном объеме сохранил все те гарантии, которые были в предыдущем указе. Он их несколько еще обновил и расширил", - добавила Баталина.
Президент подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей во вторник 23 января.
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