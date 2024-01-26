Рейтинг@Mail.ru
Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/medvedchuk-1923693345.html
Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука
Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука - РИА Новости, 26.01.2024
Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука
Хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту Royal Romance, принадлежащую лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа -... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:00
2024-01-26T16:00
в мире
хорватия
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту Royal Romance, принадлежащую лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, сообщила в пятницу глава украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. "В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему депутату от запрещенной партии ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.) Виктору Медведчуку", - приводит слова Думы украинское издание "Дело". По ее словам, в Хорватии надеются, что передадут яхту в скором времени. При этом Дума отметила, что правовых препятствий для реализации данного намерения со стороны Хорватии не существует. Чиновник добавила, что украинское агентство по розыску и менеджменту активов получило согласие на проведение повторного осмотра этого актива. В ноябре прошлого года национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что правительство утвердило процедуру, позволяющую продать арестованные за границей активы, в частности, речь шла о реализации арестованной в Хорватии яхты, которая, по данным этой страны, принадлежит семье Медведчука. Как отмечала тогда Дума, впервые принятые нормы на законодательном уровне разрешают начать процедуры по продаже 92-метровой яхты класса люкс Royal Romance стоимостью около 180 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921482090.html
хорватия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:0:1716:1287_1920x0_80_0_0_7d8c18fefbc9f46cc7bf4502201d1f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Хорватия, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука

Елена Дума: хорватский суд решил передать Украине арестованную яхту Медведчука

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту Royal Romance, принадлежащую лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, сообщила в пятницу глава украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
«
"В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему депутату от запрещенной партии ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.) Виктору Медведчуку", - приводит слова Думы украинское издание "Дело". По ее словам, в Хорватии надеются, что передадут яхту в скором времени.
При этом Дума отметила, что правовых препятствий для реализации данного намерения со стороны Хорватии не существует. Чиновник добавила, что украинское агентство по розыску и менеджменту активов получило согласие на проведение повторного осмотра этого актива.
В ноябре прошлого года национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что правительство утвердило процедуру, позволяющую продать арестованные за границей активы, в частности, речь шла о реализации арестованной в Хорватии яхты, которая, по данным этой страны, принадлежит семье Медведчука. Как отмечала тогда Дума, впервые принятые нормы на законодательном уровне разрешают начать процедуры по продаже 92-метровой яхты класса люкс Royal Romance стоимостью около 180 миллионов долларов.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе
15 января, 18:07
 
В миреХорватияУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала