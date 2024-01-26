https://ria.ru/20240126/medvedchuk-1923693345.html

Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука

Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука - РИА Новости, 26.01.2024

Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука

Хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту Royal Romance, принадлежащую лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа -... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:00

2024-01-26T16:00

2024-01-26T16:00

в мире

хорватия

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту Royal Romance, принадлежащую лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, сообщила в пятницу глава украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. "В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему депутату от запрещенной партии ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.) Виктору Медведчуку", - приводит слова Думы украинское издание "Дело". По ее словам, в Хорватии надеются, что передадут яхту в скором времени. При этом Дума отметила, что правовых препятствий для реализации данного намерения со стороны Хорватии не существует. Чиновник добавила, что украинское агентство по розыску и менеджменту активов получило согласие на проведение повторного осмотра этого актива. В ноябре прошлого года национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что правительство утвердило процедуру, позволяющую продать арестованные за границей активы, в частности, речь шла о реализации арестованной в Хорватии яхты, которая, по данным этой страны, принадлежит семье Медведчука. Как отмечала тогда Дума, впервые принятые нормы на законодательном уровне разрешают начать процедуры по продаже 92-метровой яхты класса люкс Royal Romance стоимостью около 180 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921482090.html

хорватия

украина

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в мире, хорватия, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь