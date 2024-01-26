Хорватия может передать Украине арестованную яхту Медведчука
Елена Дума: хорватский суд решил передать Украине арестованную яхту Медведчука
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту Royal Romance, принадлежащую лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, сообщила в пятницу глава украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
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"В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему депутату от запрещенной партии ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.) Виктору Медведчуку", - приводит слова Думы украинское издание "Дело". По ее словам, в Хорватии надеются, что передадут яхту в скором времени.
При этом Дума отметила, что правовых препятствий для реализации данного намерения со стороны Хорватии не существует. Чиновник добавила, что украинское агентство по розыску и менеджменту активов получило согласие на проведение повторного осмотра этого актива.
В ноябре прошлого года национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что правительство утвердило процедуру, позволяющую продать арестованные за границей активы, в частности, речь шла о реализации арестованной в Хорватии яхты, которая, по данным этой страны, принадлежит семье Медведчука. Как отмечала тогда Дума, впервые принятые нормы на законодательном уровне разрешают начать процедуры по продаже 92-метровой яхты класса люкс Royal Romance стоимостью около 180 миллионов долларов.