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Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования - РИА Новости, 26.01.2024
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20:38 26.01.2024 (обновлено: 20:44 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/medkomissiya-1923763362.html
Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования
Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования - РИА Новости, 26.01.2024
Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования
Правительство РФ упростило порядок медосвидетельствования для добровольно желающих служить по контракту, говорится в документе кабмина. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:38
2024-01-26T20:44
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок медосвидетельствования для добровольно желающих служить по контракту, говорится в документе кабмина. Соответствующее постановление подписано. Как отмечается в документе, упрощенный порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного, которое включало предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня. Кроме того, отмечается, что при одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов муниципального уровня (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков). "Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов. Такой порядок позволит сократить сроки отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html
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россия, общество
Россия, Общество
Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования

Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПризывник проходит медицинское освидетельствование
Призывник проходит медицинское освидетельствование - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Призывник проходит медицинское освидетельствование. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок медосвидетельствования для добровольно желающих служить по контракту, говорится в документе кабмина.
Соответствующее постановление подписано.
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Как отмечается в документе, упрощенный порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного, которое включало предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня.
Кроме того, отмечается, что при одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов муниципального уровня (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков).
"Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов. Такой порядок позволит сократить сроки отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту", - говорится в документе.
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