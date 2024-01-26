https://ria.ru/20240126/medkomissiya-1923763362.html

Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования

Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования - РИА Новости, 26.01.2024

Для желающих служить по контракту упростили порядок медосвидетельствования

Правительство РФ упростило порядок медосвидетельствования для добровольно желающих служить по контракту, говорится в документе кабмина. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:38

2024-01-26T20:38

2024-01-26T20:44

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общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок медосвидетельствования для добровольно желающих служить по контракту, говорится в документе кабмина. Соответствующее постановление подписано. Как отмечается в документе, упрощенный порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного, которое включало предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня. Кроме того, отмечается, что при одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов муниципального уровня (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков). "Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов. Такой порядок позволит сократить сроки отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html

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