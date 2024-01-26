https://ria.ru/20240126/maslo-1923692129.html

Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка"

Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 26.01.2024

Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка"

Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:55

2024-01-26T15:55

2024-01-26T15:55

выставка-форум "россия"

экономика

россия

виктория абрамченко

газпром нефть

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Еще один очень интересный пример – это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка". На таком масле компания "Газпромнефть" производит судовое топливо", - сказала Абрамченко на пленарном заседании "Инвестиции в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия". Она отметила, что компания уже заправила таким топливом первое судно в 2023 году. По данным "Газпронефти", проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. В компании отмечают, что новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

https://ria.ru/20231214/otkhody-1915732564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктория абрамченко, газпром нефть, выставка-форум "россия"