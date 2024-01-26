https://ria.ru/20240126/maslo-1923692129.html
Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка"
Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 26.01.2024
Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка"
Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:55
2024-01-26T15:55
2024-01-26T15:55
выставка-форум "россия"
экономика
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виктория абрамченко
газпром нефть
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Еще один очень интересный пример – это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка". На таком масле компания "Газпромнефть" производит судовое топливо", - сказала Абрамченко на пленарном заседании "Инвестиции в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия". Она отметила, что компания уже заправила таким топливом первое судно в 2023 году. По данным "Газпронефти", проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. В компании отмечают, что новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.
https://ria.ru/20231214/otkhody-1915732564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко, газпром нефть, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Газпром нефть, Выставка-форум "Россия"
Абрамченко рассказала о применении фритюрного масла из "Вкусно — и точка"
Абрамченко: российские суда будут заправлять топливом из масла для картошки фри
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"Еще один очень интересный пример – это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка". На таком масле компания "Газпромнефть" производит судовое топливо", - сказала Абрамченко на пленарном заседании "Инвестиции в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия".
Она отметила, что компания уже заправила таким топливом первое судно в 2023 году.
По данным "Газпронефти", проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. В компании отмечают, что новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.
На второй круг: что производят из перерабатываемых отходов