https://ria.ru/20240126/magate-1923625331.html

МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине

МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине - РИА Новости, 26.01.2024

МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:49

2024-01-26T12:49

2024-01-26T13:09

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам Гросси, которые он произнес в Совете безопасности ООН, в дополнение к работе МАГАТЭ его сотрудники продолжают деятельность "по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерных материалов в военных целях". "В результате этой деятельности агентство не обнаружило никаких признаков, которые могли бы вызвать озабоченность в связи с распространением", - сказал Гросси. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240121/oruzhie-1922562622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, оон