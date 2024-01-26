https://ria.ru/20240126/magate-1923625331.html
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине - РИА Новости, 26.01.2024
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:49
2024-01-26T12:49
2024-01-26T13:09
в мире
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам Гросси, которые он произнес в Совете безопасности ООН, в дополнение к работе МАГАТЭ его сотрудники продолжают деятельность "по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерных материалов в военных целях". "В результате этой деятельности агентство не обнаружило никаких признаков, которые могли бы вызвать озабоченность в связи с распространением", - сказал Гросси. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.
https://ria.ru/20240121/oruzhie-1922562622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, оон
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине
МАГАТЭ не нашло признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине