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МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине - РИА Новости, 26.01.2024
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12:49 26.01.2024 (обновлено: 13:09 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/magate-1923625331.html
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине - РИА Новости, 26.01.2024
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:49
2024-01-26T13:09
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам Гросси, которые он произнес в Совете безопасности ООН, в дополнение к работе МАГАТЭ его сотрудники продолжают деятельность "по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерных материалов в военных целях". "В результате этой деятельности агентство не обнаружило никаких признаков, которые могли бы вызвать озабоченность в связи с распространением", - сказал Гросси. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.
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в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, оон
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов в военных целях на Украине

МАГАТЭ не нашло признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на Украине, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, которые он произнес в Совете безопасности ООН, в дополнение к работе МАГАТЭ его сотрудники продолжают деятельность "по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерных материалов в военных целях".
"В результате этой деятельности агентство не обнаружило никаких признаков, которые могли бы вызвать озабоченность в связи с распространением", - сказал Гросси. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.
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