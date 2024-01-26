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Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется - РИА Новости, 26.01.2024
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01:23 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/magate-1923541277.html
Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется
Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется - РИА Новости, 26.01.2024
Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС пока нельзя. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:23
2024-01-26T01:23
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 26 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС пока нельзя. "Я только что говорил членам совета, что в этой ситуации вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается", - сказал он в ходе пресс-подхода на полях ООН. "У вас может быть хорошая неделя, а потом, знаете ли, беспилотник нацеливается на станцию", - добавил Гросси.
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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется

Гросси: нельзя сказать, что ситуация с Запорожской АЭС стабилизируется

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 26 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС пока нельзя.
"Я только что говорил членам совета, что в этой ситуации вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается", - сказал он в ходе пресс-подхода на полях ООН.
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"У вас может быть хорошая неделя, а потом, знаете ли, беспилотник нацеливается на станцию", - добавил Гросси.
 
В миреРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭООН
 
 
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