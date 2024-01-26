https://ria.ru/20240126/magate-1923541277.html

Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется

Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется - РИА Новости, 26.01.2024

Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС не стабилизируется

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС пока нельзя. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:23

2024-01-26T01:23

2024-01-26T01:23

в мире

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ООН, 26 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС пока нельзя. "Я только что говорил членам совета, что в этой ситуации вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается", - сказал он в ходе пресс-подхода на полях ООН. "У вас может быть хорошая неделя, а потом, знаете ли, беспилотник нацеливается на станцию", - добавил Гросси.

https://ria.ru/20240126/magate-1923540685.html

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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, оон