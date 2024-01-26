https://ria.ru/20240126/maduro-1923626669.html
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность - РИА Новости, 26.01.2024
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность
Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:53
2024-01-26T12:53
2024-01-26T12:53
политика
венесуэла
россия
николас мадуро
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Вы знаете, что российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться - это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте. Но точных дат этого визита пока нет", - заявил Песков журналистам. Он добавил, что Кремль будет ориентировать по датам визита венесуэльского лидера по мере их согласования.
https://ria.ru/20231007/putin-1901225530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий песков
Политика, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность
Песков: визит Мадуро в Россию прорабатывается, в нем есть потребность
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Вы знаете, что российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться - это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте. Но точных дат этого визита пока нет", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль будет ориентировать по датам визита венесуэльского лидера по мере их согласования.
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