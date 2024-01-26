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В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность - РИА Новости, 26.01.2024
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12:53 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/maduro-1923626669.html
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность - РИА Новости, 26.01.2024
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность
Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:53
2024-01-26T12:53
политика
венесуэла
россия
николас мадуро
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Вы знаете, что российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться - это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте. Но точных дат этого визита пока нет", - заявил Песков журналистам. Он добавил, что Кремль будет ориентировать по датам визита венесуэльского лидера по мере их согласования.
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политика, венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий песков
Политика, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность

Песков: визит Мадуро в Россию прорабатывается, в нем есть потребность

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Вы знаете, что российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться - это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте. Но точных дат этого визита пока нет", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль будет ориентировать по датам визита венесуэльского лидера по мере их согласования.
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ПолитикаВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДмитрий Песков
 
 
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