https://ria.ru/20240126/maduro-1923626669.html

В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность

В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность - РИА Новости, 26.01.2024

В Кремле заявили, что в визите Мадуро в Россию есть потребность

Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:53

2024-01-26T12:53

2024-01-26T12:53

политика

венесуэла

россия

николас мадуро

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_0:188:2169:1408_1920x0_80_0_0_3f82c0213d32c67c2cf4e1d72662d86a.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность, а российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Вы знаете, что российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться - это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте. Но точных дат этого визита пока нет", - заявил Песков журналистам. Он добавил, что Кремль будет ориентировать по датам визита венесуэльского лидера по мере их согласования.

https://ria.ru/20231007/putin-1901225530.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий песков