https://ria.ru/20240126/kuzbass-1923662374.html

Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе

Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе - РИА Новости, 26.01.2024

Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе

Губернатор Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:37

2024-01-26T14:37

2024-01-26T14:37

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе. В торжественном приеме, посвященном официальному открытию Года семьи в Кузбассе, приняли участие семьи из всех 33 муниципалитетов региона. Среди них — профессиональные династии, молодые и многодетные, семьи Героев России и участников СВО, социально активные, национальные и межнациональные семьи", – говорится в сообщении. "У нас испокон веков семья была главной ценностью государства. Именно за счет отношений между семьями Россия преодолевала все испытания, которые выпадали на ее долю. И сейчас нас объединяют именно традиционные общечеловеческие ценности — любовь к родным, к малой родине, к труду. 2024-й президент Владимир Путин объявил Годом семьи. К нам из Мурома из Свято-Троицкого монастыря с родины Петра и Февронии привезли огонь Всероссийского семейного очага, который символически зажгли на ВДНХ. В понедельник от него зажгут свои огни представители всех регионов Сибирского федерального округа. Так наша Сибирь станет одной большой семьей", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Огонь из Москвы в Кузбасс доставили Максим и Арина Баклановы, они зарегистрировали брак на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в День Кузбасса. Сегодня капсулу передали в открывшийся накануне Центр семейных традиций в Кемерове. Отмечается, что огонь побывает во всех муниципалитетах. Глава региона Сергей Цивилев пообщался с семьями, которые рассказали о своих традициях. Семья Челухоевых из села Беково Беловского округа уже несколькими поколениями бережно сохраняет традиции и культуру бачатских телеутов. Глава семьи Владимир работает в Историко-этнографическом музее "Чолкой", который основал его отец — заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Ильич Челухоев. Екатерина работает вместе с мужем. В свободное от уроков время к общему семейному делу приобщаются дети. Александр и Татьяна Паршаковы из Кемеровского муниципального округа не только сами активно занимаются спортом, но и приобщают своих детей, а также преподают в родном поселке Щегловский. Глава семьи работает тренером-преподавателем по лыжным гонкам в комплексной спортивной школе Кемеровского округа. Старший сын Владислав — мастер спорта России по лыжным гонкам, дочь Анастасия — одна из сильнейших лыжниц округа, имеет первый спортивный разряд. Младший сын Иван продолжает традиции спортивной семьи, уже имеет 2-й юношеский разряд. Василий и Галина Ананьевы из Ленинск-Кузнецкого округа 23 февраля отметят золотую свадьбу. Вырастили сына, дочь. Есть два внука и внучка. На встрече присутствовала и семья Лобань из Кемерова, в 2014 году с двумя маленькими детьми они переехали с Донбасса. Сегодня супруги Максим и Наталья воспитывают четверых детей, двое из которых родились уже в Кузбассе. Ребята активно участвуют в конкурсах, фестивалях, творческих проектах.

https://ria.ru/20240125/ogon-1923360170.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область