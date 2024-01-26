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Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на западную ПВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/krushenie-1923752581.html
Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на западную ПВО
Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на западную ПВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на западную ПВО
Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это - система ПВО Франции или США, это будет понятно через пару дней, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:29
2024-01-26T19:29
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
ил-76
зрк с-300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это - система ПВО Франции или США, это будет понятно через пару дней, заявил президент РФ Владимир Путин. "Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО - скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ дан", - сказал Путин в пятницу на встрече со студентами-участниками СВО. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу - именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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россия, киев, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, госдума рф, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Госдума РФ, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на западную ПВО

Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на ПВО Франции или США

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это - система ПВО Франции или США, это будет понятно через пару дней, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО - скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ дан", - сказал Путин в пятницу на встрече со студентами-участниками СВО.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу - именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76
25 января, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Госдума РФКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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