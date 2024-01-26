https://ria.ru/20240126/krushenie-1923541784.html

Полянский заявил, что виновные в крушении Ил-76 понесут наказание

Полянский заявил, что виновные в крушении Ил-76 понесут наказание - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский заявил, что виновные в крушении Ил-76 понесут наказание

Москва сделает все для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпрелда России при... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:33

2024-01-26T01:33

2024-01-26T05:34

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следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

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ООН, 26 янв — РИА Новости. Москва сделает все для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпрелда России при организации Дмитрий Полянский."Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание", — предупредил Полянский.Он подчеркнул, что все данные об инциденте указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева, поскольку украинское руководство "прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена".При этом ответственность за трагедию несут и спонсоры Киева на Западе, отметил зампостпреда России. В частности, соучастниками можно будет назвать США и Германию, если выяснится, что Украина использовала ЗРК Patriot или IRIS-T, заключил Полянский.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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в мире, россия, киев, украина, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, оон