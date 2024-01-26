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Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО
Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО
Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:18
2024-01-26T19:18
2024-01-26T19:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Студенты в целом по стране очень живо реагируют на те события, которые происходят в стране, вокруг нашей страны. Все, практически все. 19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются… Это процесс, который постоянно продолжается", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции. Президент добавил, что вся Россия развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя.
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО
Путин: 19 тонн крови студенты разных вузов сдали для поддержки бойцов в зоне СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Студенты в целом по стране очень живо реагируют на те события, которые происходят в стране, вокруг нашей страны. Все, практически все. 19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются… Это процесс, который постоянно продолжается", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
Президент добавил, что вся Россия развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя.
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