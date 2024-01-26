https://ria.ru/20240126/krov-1923750639.html

Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО

Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО

Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:18

2024-01-26T19:18

2024-01-26T19:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728919824_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf29f9c633a8f3d67999247eed84d8e0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Студенты в целом по стране очень живо реагируют на те события, которые происходят в стране, вокруг нашей страны. Все, практически все. 19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются… Это процесс, который постоянно продолжается", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции. Президент добавил, что вся Россия развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя.

https://ria.ru/20231229/krov-1918915657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия