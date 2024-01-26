https://ria.ru/20240126/kritika-1923551537.html

В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины

В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 26.01.2024

В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины

Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:40

2024-01-26T05:40

2024-01-26T05:40

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства."Нет денег для фермеров, но вы отправляете деньги на Украину... Предатели", — написал Bede_Zsolti."Ты понимаешь, что предпочтение отдается дешевым продуктам с Украины, а не европейским, вот почему фермеры протестуют! Отвратительно!" — добавил yasminarmendari."Ты предала европейских фермеров. Мы все это знаем. По всей Европе фермеры и разгневанные граждане протестуют против твоего предательства и твоих друзей-глобалистов", — возмутился EuropaVincit."Будь осторожна, дорогая Урсула. Фермеры очень злы", — посоветовал gerardPince."Твоя политика настолько отвратительна, что фермеры протестуют по всему ЕС", — отметил Bipodcast_EU.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских стран устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.

https://ria.ru/20240126/fermery-1923546310.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия