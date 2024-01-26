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В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 26.01.2024
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05:40 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/kritika-1923551537.html
В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины
В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 26.01.2024
В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины
Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:40
2024-01-26T05:40
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства."Нет денег для фермеров, но вы отправляете деньги на Украину... Предатели", — написал Bede_Zsolti."Ты понимаешь, что предпочтение отдается дешевым продуктам с Украины, а не европейским, вот почему фермеры протестуют! Отвратительно!" — добавил yasminarmendari."Ты предала европейских фермеров. Мы все это знаем. По всей Европе фермеры и разгневанные граждане протестуют против твоего предательства и твоих друзей-глобалистов", — возмутился EuropaVincit."Будь осторожна, дорогая Урсула. Фермеры очень злы", — посоветовал gerardPince."Твоя политика настолько отвратительна, что фермеры протестуют по всему ЕС", — отметил Bipodcast_EU.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских стран устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.
https://ria.ru/20240126/fermery-1923546310.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
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в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия

В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства.
«
"Нет денег для фермеров, но вы отправляете деньги на Украину... Предатели", — написал Bede_Zsolti.
"Ты понимаешь, что предпочтение отдается дешевым продуктам с Украины, а не европейским, вот почему фермеры протестуют! Отвратительно!" — добавил yasminarmendari.
"Ты предала европейских фермеров. Мы все это знаем. По всей Европе фермеры и разгневанные граждане протестуют против твоего предательства и твоих друзей-глобалистов", — возмутился EuropaVincit.
Фермеры перекрыли шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Протестующие фермеры планируют "блокировать Париж"
03:49
"Будь осторожна, дорогая Урсула. Фермеры очень злы", — посоветовал gerardPince.
"Твоя политика настолько отвратительна, что фермеры протестуют по всему ЕС", — отметил Bipodcast_EU.
В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских стран устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.
Акция протеста фермеров в Италии
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
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