https://ria.ru/20240126/kritika-1923551537.html
В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины
В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 26.01.2024
В Сети жестко раскритиковали новое заявление фон дер Ляйен из-за Украины
Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:40
2024-01-26T05:40
2024-01-26T05:40
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в поддержке Украины после ее слов о развитии европейского сельского хозяйства."Нет денег для фермеров, но вы отправляете деньги на Украину... Предатели", — написал Bede_Zsolti."Ты понимаешь, что предпочтение отдается дешевым продуктам с Украины, а не европейским, вот почему фермеры протестуют! Отвратительно!" — добавил yasminarmendari."Ты предала европейских фермеров. Мы все это знаем. По всей Европе фермеры и разгневанные граждане протестуют против твоего предательства и твоих друзей-глобалистов", — возмутился EuropaVincit."Будь осторожна, дорогая Урсула. Фермеры очень злы", — посоветовал gerardPince."Твоя политика настолько отвратительна, что фермеры протестуют по всему ЕС", — отметил Bipodcast_EU.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских стран устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.
https://ria.ru/20240126/fermery-1923546310.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия