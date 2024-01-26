https://ria.ru/20240126/kreditovanie-1923695749.html

Более 1,5 млрд рублей получил бизнес Москвы в рамках льготного кредитования

Более 1,5 млрд рублей получил бизнес Москвы в рамках льготного кредитования - РИА Новости, 26.01.2024

Более 1,5 млрд рублей получил бизнес Москвы в рамках льготного кредитования

С осени 2023 года участниками пилотных госпрограмм льготного кредитования для малого и среднего бизнеса стали семь компаний; за это время общий объем... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:13

2024-01-26T16:13

2024-01-26T16:13

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поддержка бизнеса

иван подберезняк

мсп банк

александр исаевич

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. С осени 2023 года участниками пилотных госпрограмм льготного кредитования для малого и среднего бизнеса стали семь компаний; за это время общий объем заключенных кредитных договоров составил 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Кредитование осуществлялось МСП Банком, дочерней организацией Корпорации МСП (КМСП), совместно с правительством Москвы. "Совместно с коллегами из правительства Москвы мы разрабатываем и внедряем наиболее востребованные у бизнеса механизмы господдержки. Они позволяют раскрыть потенциал как начинающих, так и опытных предпринимателей. Каждый выданный льготный кредит — это вклад в развитие конкретного предприятия, это десятки и сотни рабочих мест, развитие производства и в итоге решение задач по импортозамещению и повышению технологического суверенитета нашей страны", — отметил генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, добавил, что еще одной востребованной мерой поддержки московского бизнеса стала государственная пилотная программа венчурного кредитования. Она рассчитана на такие отрасли, как энергетика, геология, здравоохранение, экология, безопасность, транспорт. "За три месяца действия программы МСП Банк выдал весь объем кредитов в рамках предусмотренного лимита субсидирования. Общий объем заключенных кредитных договоров составил 300 миллионов рублей. Финансирование по льготным ставкам получили предприниматели, ведущие бизнес в столице и зарегистрированные в реестре стартапов и технологических компаний", — сказал Подберезняк. Поддержку в рамках данной программы получили 11 проектов малого и среднего бизнеса. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240126/zayavki-1923381940.html

https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иван подберезняк, мсп банк, александр исаевич