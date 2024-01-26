https://ria.ru/20240126/kotyukov-1923700853.html
Котюков оценил ход строительства Национального центра Астафьева
Котюков оценил ход строительства Национального центра Астафьева - РИА Новости, 26.01.2024
Котюков оценил ход строительства Национального центра Астафьева
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:24
2024-01-26T16:24
2024-01-26T16:24
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею писателя, сообщает пресс-служба главы региона. С октября 2023 года работы на объекте по поручению главы региона начали проводить круглосуточно, а контроль за стройкой перевели в ежедневный штабной режим. Здесь задействованы 100 человек и три единицы техники. Завершить всю работу на объекте должны к 100-летнему юбилею Виктора Астафьева, которое будут отмечать на родине писателя 1 мая 2024 года. "Ответственные за каждый участок строительства доложили Михаилу Котюкову о том, что уже сделано и что еще предстоит. Так, завершены работы по устройству каркаса здания, кирпичных стен, кровли, смонтированы пожарные емкости и насосная станция. Фасад и благоустройство выполнены на 70%, внутренняя отделка – на 97%, все помещения готовы для установки экспозиции, монтаж которой уже начался", - говорится в сообщении. Экспозиция будет представлена несколькими локациями, в том числе посвященными культурному ландшафту Овсянки. Отдельной экспозицией станет кабинет писателя, предметы которого входят в состав основного фонда Красноярского краевого краеведческого музея. Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель. Родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Автор романов "Тают снега", "Печальный детектив", "Прокляты и убиты". В 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя.
https://ria.ru/20240126/turisty-1923606657.html
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков
Котюков оценил ход строительства Национального центра Астафьева
Котюков оценил ход строительства Национального центра Астафьева под Красноярском
КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею писателя, сообщает пресс-служба главы региона.
С октября 2023 года работы на объекте по поручению главы региона начали проводить круглосуточно, а контроль за стройкой перевели в ежедневный штабной режим. Здесь задействованы 100 человек и три единицы техники. Завершить всю работу на объекте должны к 100-летнему юбилею Виктора Астафьева, которое будут отмечать на родине писателя 1 мая 2024 года.
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"Ответственные за каждый участок строительства доложили Михаилу Котюкову о том, что уже сделано и что еще предстоит. Так, завершены работы по устройству каркаса здания, кирпичных стен, кровли, смонтированы пожарные емкости и насосная станция. Фасад и благоустройство выполнены на 70%, внутренняя отделка – на 97%, все помещения готовы для установки экспозиции, монтаж которой уже начался", - говорится в сообщении.
Экспозиция будет представлена несколькими локациями, в том числе посвященными культурному ландшафту Овсянки. Отдельной экспозицией станет кабинет писателя, предметы которого входят в состав основного фонда Красноярского краевого краеведческого музея.
Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель. Родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Автор романов "Тают снега", "Печальный детектив", "Прокляты и убиты". В 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя.
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