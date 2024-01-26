https://ria.ru/20240126/konsultatsii-1923602899.html

Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 26.01.2024

Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду провела первую консультацию с экспертами, чтобы обсудить референдум по вступлению республики в ЕС, сообщила на сайте пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:39

2024-01-26T11:39

2024-01-26T11:39

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду провела первую консультацию с экспертами, чтобы обсудить референдум по вступлению республики в ЕС, сообщила на сайте пресс-служба администрации главы государства. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. "Президент Майя Санду встретилась с группой журналистов, экспертов гражданского общества и лидеров общественного мнения, которые приняли приглашение обсудить референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз. Встреча стала первой из серии консультаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Санду пояснила: она инициировала референдум, чтобы граждане выразили свою волю относительно будущего страны. Президент намерена провести подобные консультации с представителями местных сообществ, частного сектора, гражданского общества, лидерами общественного мнения, журналистами, представителями различных отраслей экономики и социально-культурной жизни, а также политическими партиями. "Молдавия находится на решающем этапе, когда страны Европейского союза проголосовали за начало переговоров о вступлении нашей страны в европейский блок. Теперь очередь наших граждан заявить, что они этого хотят - давайте идти вперед, строить по-настоящему европейскую страну, где преобладают мир, стабильность и благополучие", - цитирует Санду пресс-служба ее администрации. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922525193.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз