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МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/konflikt-1923767987.html
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2024
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу
Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:12
2024-01-26T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
москва
пекин
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. "Высоко ценим сбалансированную позицию китайской стороны по украинскому вопросу, готовность вносить вклад в поиск политико-дипломатического пути разрешения кризиса", - указывается в документе. "В условиях проведения спецоперации китайские партнеры сохраняют объективные подходы к событиям, происходящим в зоне боевых действий, исходят из беспристрастного анализа истории и принципиальных оценок текущего этапа конфликта, роли западных держав и, прежде всего, США в обострении обстановки в регионе",- отметили в МИД.
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в мире, москва, пекин, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Пекин, Россия, Сергей Лавров
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу

МИД: РФ высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому вопросу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.
"Высоко ценим сбалансированную позицию китайской стороны по украинскому вопросу, готовность вносить вклад в поиск политико-дипломатического пути разрешения кризиса", - указывается в документе.
"В условиях проведения спецоперации китайские партнеры сохраняют объективные подходы к событиям, происходящим в зоне боевых действий, исходят из беспристрастного анализа истории и принципиальных оценок текущего этапа конфликта, роли западных держав и, прежде всего, США в обострении обстановки в регионе",- отметили в МИД.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваПекинРоссияСергей Лавров
 
 
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