https://ria.ru/20240126/konflikt-1923767987.html

МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу

МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2024

МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу

Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:12

2024-01-26T21:12

2024-01-26T21:12

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. "Высоко ценим сбалансированную позицию китайской стороны по украинскому вопросу, готовность вносить вклад в поиск политико-дипломатического пути разрешения кризиса", - указывается в документе. "В условиях проведения спецоперации китайские партнеры сохраняют объективные подходы к событиям, происходящим в зоне боевых действий, исходят из беспристрастного анализа истории и принципиальных оценок текущего этапа конфликта, роли западных держав и, прежде всего, США в обострении обстановки в регионе",- отметили в МИД.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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в мире, москва, пекин, россия, сергей лавров