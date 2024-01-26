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МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2024
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу
Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:12
2024-01-26T21:12
2024-01-26T21:12
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, готовность внести вклад в поиск дипломатического пути решения кризиса, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. "Высоко ценим сбалансированную позицию китайской стороны по украинскому вопросу, готовность вносить вклад в поиск политико-дипломатического пути разрешения кризиса", - указывается в документе. "В условиях проведения спецоперации китайские партнеры сохраняют объективные подходы к событиям, происходящим в зоне боевых действий, исходят из беспристрастного анализа истории и принципиальных оценок текущего этапа конфликта, роли западных держав и, прежде всего, США в обострении обстановки в регионе",- отметили в МИД.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, москва, пекин, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Пекин, Россия, Сергей Лавров
МИД России оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому вопросу
МИД: РФ высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому вопросу