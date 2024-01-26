https://ria.ru/20240126/konferentsiya-1923597448.html

Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе

Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе - РИА Новости, 26.01.2024

Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе

Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2024 года ежегодно проводить в Мариуполе международную конференцию по общественным и гуманитарным наукам,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:14

2024-01-26T11:14

2024-01-26T11:14

мариуполь

владимир путин

россия

наука

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2024 года ежегодно проводить в Мариуполе международную конференцию по общественным и гуманитарным наукам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с российским научным фондом... обеспечить (начиная с 2024 года) ежегодное проведение в г. Мариуполе международной конференции по общественным и гуманитарным наукам, в том числе проведение в рамках этой конференции мероприятий школы молодых исследователей... Доклад - до 15 октября 2024 года, далее - ежегодно", - сказано в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор российского научного фонда Хлунов Александр.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, владимир путин, россия, наука