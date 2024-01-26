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Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе
Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе - РИА Новости, 26.01.2024
Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе
Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2024 года ежегодно проводить в Мариуполе международную конференцию по общественным и гуманитарным наукам,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:14
2024-01-26T11:14
2024-01-26T11:14
мариуполь
владимир путин
россия
наука
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2024 года ежегодно проводить в Мариуполе международную конференцию по общественным и гуманитарным наукам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с российским научным фондом... обеспечить (начиная с 2024 года) ежегодное проведение в г. Мариуполе международной конференции по общественным и гуманитарным наукам, в том числе проведение в рамках этой конференции мероприятий школы молодых исследователей... Доклад - до 15 октября 2024 года, далее - ежегодно", - сказано в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор российского научного фонда Хлунов Александр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, владимир путин, россия, наука
Мариуполь, Владимир Путин, Россия, Наука
Конференцию по общественным наукам будут ежегодно проводить в Мариуполе
Путин поручил ежегодно проводить в Мариуполе конференцию по общественным наукам