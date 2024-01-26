На Чукотке зафиксировали рекордное за последние годы число горбатых китов
Кузнецов: в нацпарке "Берингия" на Чукотке зарегистрировали 99 китов-горбачей
Горбатый кит. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Ученые зафиксировали в национальном парке "Берингия" на Чукотке самую высокую за последние годы численность горбатых китов, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.
"Всего зарегистрировали 99 китов, причем 73 из них — новые, их раньше не наблюдали", — написал Кузнецов.
Исследование проводили в 2023-м в проливе Сенявина. Фотографии китов включат в каталог горбатых китов Чукотки — издание готовится к публикации в этом году. Это систематизированный сборник снимков хвостовых плавников, по которым ученые могут различать особей. Белые пятна у взрослых животных имеют четкий контур и остаются неизменными в течение всей жизни.
В новый каталог войдут данные о 352 китах, снятых у берегов Чукотки с 2017-го. Кроме пролива Сенявина, фото сделаны в Анадырском заливе и на северном побережье.
На территории "Берингии" летом появляется самая большая группировка китообразных в России. Эти животные — один из показателей состояния арктических экосистем.
Национальный парк "Берингия" учредило правительство в 2013 году. Он расположен на Чукотском полуострове, является самой восточной природоохранной территорией России. Крайняя восточная точка страны — мыс Дежнева — находится на территории парка. Регион Берингова пролива является своеобразным миграционным коридором птиц, морских животных из разных точек планеты. В нацпарке обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне — тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечается более десяти видов китообразных. В проливе Сенявина — самая высокая плотность китообразных на единицу площади акватории в России.