https://ria.ru/20240126/kinopremiya-1923758633.html

Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"

Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел" - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", а также... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:11

2024-01-26T20:11

2024-01-26T20:11

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", а также подчеркнул дух созидания и смелого новаторства киностудии "Мосфильм", которой 30 января исполняется 100 лет, телеграмму зачитал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Приветствую вас на торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел". Отмечу, что нынешнее мероприятие - особое, оно проходит в год 100-летнего юбилея легендарного "Мосфильма". Здесь, в стенах одной из старейших киностудий страны, всегда царил дух созидания и смелого новаторства, зарождались и крепли великие традиции отечественного киноискусства", - говорится в телеграмме, которую зачитал Мединский. Президент подчеркнул, что нынешнее поколение артистов и режиссеров, художников и сценаристов бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Их объединяют увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать содержательные, интересные работы, отвечающие строгим критериям подлинного мастерства и художественного вкуса. "Уверен, что нынешнее торжество пройдет в праздничной атмосфере, подарит всем присутствующим добрые, незабываемые впечатления. И, конечно, поздравляю лауреатов с большим, заслуженным успехом. Желаю вам новых достижений, вдохновения и всего наилучшего", - говорится в телеграмме от президента. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.

https://ria.ru/20240123/oskar-1923028815.html

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владимир мединский, владимир путин, мосфильм, россия, общество