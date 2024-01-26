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Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел" - РИА Новости, 26.01.2024
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Культура
 
20:11 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/kinopremiya-1923758633.html
Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"
Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел" - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", а также... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:11
2024-01-26T20:11
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владимир путин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", а также подчеркнул дух созидания и смелого новаторства киностудии "Мосфильм", которой 30 января исполняется 100 лет, телеграмму зачитал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Приветствую вас на торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел". Отмечу, что нынешнее мероприятие - особое, оно проходит в год 100-летнего юбилея легендарного "Мосфильма". Здесь, в стенах одной из старейших киностудий страны, всегда царил дух созидания и смелого новаторства, зарождались и крепли великие традиции отечественного киноискусства", - говорится в телеграмме, которую зачитал Мединский. Президент подчеркнул, что нынешнее поколение артистов и режиссеров, художников и сценаристов бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Их объединяют увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать содержательные, интересные работы, отвечающие строгим критериям подлинного мастерства и художественного вкуса. "Уверен, что нынешнее торжество пройдет в праздничной атмосфере, подарит всем присутствующим добрые, незабываемые впечатления. И, конечно, поздравляю лауреатов с большим, заслуженным успехом. Желаю вам новых достижений, вдохновения и всего наилучшего", - говорится в телеграмме от президента. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.
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владимир мединский, владимир путин, мосфильм, россия, общество
Культура, Владимир Мединский, Владимир Путин, Мосфильм, Россия, Общество
Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"

Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения кинопремии "Золотой орел"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремия "Золотой орел"
Премия Золотой орел - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премия "Золотой орел". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", а также подчеркнул дух созидания и смелого новаторства киностудии "Мосфильм", которой 30 января исполняется 100 лет, телеграмму зачитал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел". Отмечу, что нынешнее мероприятие - особое, оно проходит в год 100-летнего юбилея легендарного "Мосфильма". Здесь, в стенах одной из старейших киностудий страны, всегда царил дух созидания и смелого новаторства, зарождались и крепли великие традиции отечественного киноискусства", - говорится в телеграмме, которую зачитал Мединский.
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Президент подчеркнул, что нынешнее поколение артистов и режиссеров, художников и сценаристов бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Их объединяют увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать содержательные, интересные работы, отвечающие строгим критериям подлинного мастерства и художественного вкуса.
"Уверен, что нынешнее торжество пройдет в праздничной атмосфере, подарит всем присутствующим добрые, незабываемые впечатления. И, конечно, поздравляю лауреатов с большим, заслуженным успехом. Желаю вам новых достижений, вдохновения и всего наилучшего", - говорится в телеграмме от президента.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.
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