https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 26.01.2024
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией
Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:48
2024-01-26T12:48
2024-01-26T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
украина
ирина геращенко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы", - написала Геращенко. О каких именно улицах идет речь, депутат не уточнила. Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html
россия
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d11e932ede503a46b235551fe2c573a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, украина, ирина геращенко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией
Геращенко: в Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией