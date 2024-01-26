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В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 26.01.2024
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12:48 26.01.2024 (обновлено: 12:50 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 26.01.2024
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией
Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:48
2024-01-26T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
украина
ирина геращенко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы", - написала Геращенко. О каких именно улицах идет речь, депутат не уточнила. Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией

Геращенко: в Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
"В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы", - написала Геращенко. О каких именно улицах идет речь, депутат не уточнила.
Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковУкраинаИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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