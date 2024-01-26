https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html

В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией

В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 26.01.2024

В Харькове переименовали 65 улиц, названия которых связаны с Россией

Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:48

2024-01-26T12:48

2024-01-26T12:50

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Харькова переименовал 65 улиц, названия которых были связаны с Россией, сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы", - написала Геращенко. О каких именно улицах идет речь, депутат не уточнила. Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, харьков, украина, ирина геращенко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр