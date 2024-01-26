https://ria.ru/20240126/kaliningrad-1923639497.html
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда - РИА Новости, 26.01.2024
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда
Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:18
2024-01-26T13:18
2024-01-26T13:18
политика
калининград
россия
калининградская область
дмитрий песков
владимир путин
антон алиханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_0:189:3087:1925_1920x0_80_0_0_b983babc66cd000c3ca459a18928bdda.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, Калининград - это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. Это важнейший эксклав, и поэтому развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было и стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, страны которого окружают этот эксклав. Но и сейчас, когда это окружение стало недружественным, а, говоря точнее, враждебным - эта задача стала еще важнее. Поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра. Да и сам весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему президент России Владимир Путин посещает регион так часто - уже 15 раз. Песков отметил, что эффективность работы региона, лично губернатора, была констатирована всеми участниками совещания 25 января, которое в большей части было открыто для средств массовой информации. "Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков. Кроме того, в ответ на вопрос о том, почему Путин пригласил губернатора Калининградской области Антона Алиханова в свою машину, Песков поделился, что президент делает так каждый раз, когда посещает регионы. "Он использует время переездов, а там в Калининграде аэропорт далеко от города, это время используется тоже эффективно для того, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе", - объяснил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20240126/peskov-1923636426.html
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_66b5098ea3cf098835f8dcfdd0665f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, калининград, россия, калининградская область, дмитрий песков, владимир путин, антон алиханов
Политика, Калининград, Россия, Калининградская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Антон Алиханов
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда
Песков: все средства для поддержки Калининграда используются эффективно
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Да, действительно, Калининград - это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. Это важнейший эксклав, и поэтому развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было и стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, страны которого окружают этот эксклав. Но и сейчас, когда это окружение стало недружественным, а, говоря точнее, враждебным - эта задача стала еще важнее. Поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра. Да и сам весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему президент России Владимир Путин посещает регион так часто - уже 15 раз.
Песков отметил, что эффективность работы региона, лично губернатора, была констатирована всеми участниками совещания 25 января, которое в большей части было открыто для средств массовой информации.
"Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков.
Кроме того, в ответ на вопрос о том, почему Путин пригласил губернатора Калининградской области Антона Алиханова
в свою машину, Песков поделился, что президент делает так каждый раз, когда посещает регионы.
"Он использует время переездов, а там в Калининграде аэропорт далеко от города, это время используется тоже эффективно для того, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе", - объяснил пресс-секретарь президента.
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС