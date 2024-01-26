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Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда - РИА Новости, 26.01.2024
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13:18 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/kaliningrad-1923639497.html
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда - РИА Новости, 26.01.2024
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда
Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:18
2024-01-26T13:18
политика
калининград
россия
калининградская область
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, Калининград - это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. Это важнейший эксклав, и поэтому развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было и стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, страны которого окружают этот эксклав. Но и сейчас, когда это окружение стало недружественным, а, говоря точнее, враждебным - эта задача стала еще важнее. Поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра. Да и сам весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему президент России Владимир Путин посещает регион так часто - уже 15 раз. Песков отметил, что эффективность работы региона, лично губернатора, была констатирована всеми участниками совещания 25 января, которое в большей части было открыто для средств массовой информации. "Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков. Кроме того, в ответ на вопрос о том, почему Путин пригласил губернатора Калининградской области Антона Алиханова в свою машину, Песков поделился, что президент делает так каждый раз, когда посещает регионы. "Он использует время переездов, а там в Калининграде аэропорт далеко от города, это время используется тоже эффективно для того, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе", - объяснил пресс-секретарь президента.
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политика, калининград, россия, калининградская область, дмитрий песков, владимир путин, антон алиханов
Политика, Калининград, Россия, Калининградская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Антон Алиханов
Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда

Песков: все средства для поддержки Калининграда используются эффективно

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Да, действительно, Калининград - это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. Это важнейший эксклав, и поэтому развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было и стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, страны которого окружают этот эксклав. Но и сейчас, когда это окружение стало недружественным, а, говоря точнее, враждебным - эта задача стала еще важнее. Поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра. Да и сам весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему президент России Владимир Путин посещает регион так часто - уже 15 раз.
Песков отметил, что эффективность работы региона, лично губернатора, была констатирована всеми участниками совещания 25 января, которое в большей части было открыто для средств массовой информации.
"Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков.
Кроме того, в ответ на вопрос о том, почему Путин пригласил губернатора Калининградской области Антона Алиханова в свою машину, Песков поделился, что президент делает так каждый раз, когда посещает регионы.
"Он использует время переездов, а там в Калининграде аэропорт далеко от города, это время используется тоже эффективно для того, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе", - объяснил пресс-секретарь президента.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС
13:12
 
ПолитикаКалининградРоссияКалининградская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинАнтон Алиханов
 
 
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