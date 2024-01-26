https://ria.ru/20240126/kaliningrad-1923639497.html

Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда

Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда - РИА Новости, 26.01.2024

Песков дал оценку деятельности администрации Калининграда

Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:18

2024-01-26T13:18

2024-01-26T13:18

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калининград

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калининградская область

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антон алиханов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средства для поддержки Калининграда используются эффективно, работа губернатора оценивается высоко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, Калининград - это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. Это важнейший эксклав, и поэтому развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было и стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, страны которого окружают этот эксклав. Но и сейчас, когда это окружение стало недружественным, а, говоря точнее, враждебным - эта задача стала еще важнее. Поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра. Да и сам весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему президент России Владимир Путин посещает регион так часто - уже 15 раз. Песков отметил, что эффективность работы региона, лично губернатора, была констатирована всеми участниками совещания 25 января, которое в большей части было открыто для средств массовой информации. "Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков. Кроме того, в ответ на вопрос о том, почему Путин пригласил губернатора Калининградской области Антона Алиханова в свою машину, Песков поделился, что президент делает так каждый раз, когда посещает регионы. "Он использует время переездов, а там в Калининграде аэропорт далеко от города, это время используется тоже эффективно для того, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе", - объяснил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20240126/peskov-1923636426.html

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политика, калининград, россия, калининградская область, дмитрий песков, владимир путин, антон алиханов