https://ria.ru/20240126/izrail-1923739786.html
Красный Полумесяц: ЦАХАЛ третий день не выпускает врачей из больницы в Газе
Красный Полумесяц: ЦАХАЛ третий день не выпускает врачей из больницы в Газе - РИА Новости, 26.01.2024
Красный Полумесяц: ЦАХАЛ третий день не выпускает врачей из больницы в Газе
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские силы третий день сохраняют блокаду в окрестностях госпиталя "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:30
2024-01-26T18:30
2024-01-26T18:30
израиль
палестина
россия
владимир путин
хамас
оон
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские силы третий день сохраняют блокаду в окрестностях госпиталя "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и препятствуют перемещению скорой помощи. "Израильские оккупанты третий день поддерживают полный комендантский час в окрестностях больницы, препятствуя перемещению бригад скорой помощи в больницу и обратно", - указала организация в своем аккаунте в соцсети Х. Как сообщает организация, из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) медики не могут попасть ко многим раненым, даже недалеко от больницы. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что больницы "Насер" и "Аль-Хейр" в Хан-Юнисе окружены и недоступны из-за боевых действий. В свою очередь в ЦАХАЛ назвали эти сообщения дезинформацией. Согласно заявлению, ЦАХАЛ проводит высокоточные удары по "террористам ХАМАС", которые, по данным израильской разведки, действуют вокруг и внутри больниц "Насер" и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240124/gaza-1923186017.html
https://ria.ru/20240124/gaza-1923156003.html
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израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Красный Полумесяц: ЦАХАЛ третий день не выпускает врачей из больницы в Газе
Красный Полумесяц: Израиль третий день не выпускает врачей из больницы в Газе
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские силы третий день сохраняют блокаду в окрестностях госпиталя "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и препятствуют перемещению скорой помощи.
"Израильские оккупанты третий день поддерживают полный комендантский час в окрестностях больницы, препятствуя перемещению бригад скорой помощи в больницу и обратно", - указала организация в своем аккаунте в соцсети Х.
Красный Полумесяц сообщил об обстреле окрестностей больницы в Хан-Юнисе
Как сообщает организация, из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
медики не могут попасть ко многим раненым, даже недалеко от больницы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) сообщила, что больницы "Насер" и "Аль-Хейр" в Хан-Юнисе окружены и недоступны из-за боевых действий. В свою очередь в ЦАХАЛ назвали эти сообщения дезинформацией. Согласно заявлению, ЦАХАЛ проводит высокоточные удары по "террористам ХАМАС
", которые, по данным израильской разведки, действуют вокруг и внутри больниц "Насер" и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Красный Полумесяц: в Хан-Юнисе три человека погибли из-за обстрела ЦАХАЛ
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины
, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта