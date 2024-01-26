https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html

Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области

Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области - РИА Новости, 26.01.2024

Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области

Объем инвестиций в молочную отрасль Липецкой области растет ежегодно, в текущем году в эту сферу планируют вложить восемь миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:41

2024-01-26T17:41

2024-01-26T17:41

твой бизнес

твой бизнес – новости

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2899:1630_1920x0_80_0_0_6e2a35f80bda238fc497bd0cd247e786.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объем инвестиций в молочную отрасль Липецкой области растет ежегодно, в текущем году в эту сферу планируют вложить восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В столице состоялся первый форум лидеров молочной индустрии, в рамках которого состоялся XV Съезд Национального союза производителей молока. В мероприятиях принял участие заместителя губернатора Липецкой области Игорь Кремнев. Встреча представителей молочного бизнеса и власти традиционно была посвящена подведению итогов года, обсуждению экспортных возможностей и инвестиционного потенциала, а также планам на будущее. В пресс-службе уточнятся, что в регионе уделяют большое внимание молочной отрасли. Ежегодно растут объемы инвестиций. Так, в 2022 году было вложено 3,5 миллиарда рублей, в прошлом году – 4,4 миллиарда рублей, а в этом планируют привлечь в отрасль восемь миллиардов рублей. Инвестиции направлены как на строительство новых животноводческих комплексов и модернизацию уже существующих, так и на увеличение объемов производства и закупку оборудования. Для липецких аграриев, которые работают в молочной сфере, доступна господдержка, которую можно получить по разным направлениям. Так, субсидии на реализованное молоко в 2023 году превысили 235 миллионов рублей, данный показатель на 34,2% больше, чем в 2022 году. "Все эти меры позволяют создавать новые рабочие места и расширять сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятий. Масштабные инвестиции и применение современных технологий делают эту отрасль одной из самых инновационных, обеспечивают удовлетворение покупательского спроса на качественную продукцию с местной маркой", – цитирует пресс-служба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В текущем году все меры господдержки молочного направления сохранятся. Также с этого года для возмещения капзатрат на реализацию инвестпроектов в молочном скотоводстве предусмотрен повышающий коэффициент. Он действует для регионов, которые стабильно наращивают производство молока и имеют прочную кормовую базу.

https://ria.ru/20240126/konkurs-1923700360.html

https://ria.ru/20240126/proizvodstvo-1923695208.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, липецкая область, игорь артамонов