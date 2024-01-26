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Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области - РИА Новости, 26.01.2024
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17:41 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html
Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области
Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области - РИА Новости, 26.01.2024
Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области
Объем инвестиций в молочную отрасль Липецкой области растет ежегодно, в текущем году в эту сферу планируют вложить восемь миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:41
2024-01-26T17:41
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липецкая область
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объем инвестиций в молочную отрасль Липецкой области растет ежегодно, в текущем году в эту сферу планируют вложить восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В столице состоялся первый форум лидеров молочной индустрии, в рамках которого состоялся XV Съезд Национального союза производителей молока. В мероприятиях принял участие заместителя губернатора Липецкой области Игорь Кремнев. Встреча представителей молочного бизнеса и власти традиционно была посвящена подведению итогов года, обсуждению экспортных возможностей и инвестиционного потенциала, а также планам на будущее. В пресс-службе уточнятся, что в регионе уделяют большое внимание молочной отрасли. Ежегодно растут объемы инвестиций. Так, в 2022 году было вложено 3,5 миллиарда рублей, в прошлом году – 4,4 миллиарда рублей, а в этом планируют привлечь в отрасль восемь миллиардов рублей. Инвестиции направлены как на строительство новых животноводческих комплексов и модернизацию уже существующих, так и на увеличение объемов производства и закупку оборудования. Для липецких аграриев, которые работают в молочной сфере, доступна господдержка, которую можно получить по разным направлениям. Так, субсидии на реализованное молоко в 2023 году превысили 235 миллионов рублей, данный показатель на 34,2% больше, чем в 2022 году. "Все эти меры позволяют создавать новые рабочие места и расширять сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятий. Масштабные инвестиции и применение современных технологий делают эту отрасль одной из самых инновационных, обеспечивают удовлетворение покупательского спроса на качественную продукцию с местной маркой", – цитирует пресс-служба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В текущем году все меры господдержки молочного направления сохранятся. Также с этого года для возмещения капзатрат на реализацию инвестпроектов в молочном скотоводстве предусмотрен повышающий коэффициент. Он действует для регионов, которые стабильно наращивают производство молока и имеют прочную кормовую базу.
https://ria.ru/20240126/konkurs-1923700360.html
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твой бизнес – новости, липецкая область, игорь артамонов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Липецкая область, Игорь Артамонов

Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области

© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Коровы на животноводческой ферме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объем инвестиций в молочную отрасль Липецкой области растет ежегодно, в текущем году в эту сферу планируют вложить восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В столице состоялся первый форум лидеров молочной индустрии, в рамках которого состоялся XV Съезд Национального союза производителей молока. В мероприятиях принял участие заместителя губернатора Липецкой области Игорь Кремнев. Встреча представителей молочного бизнеса и власти традиционно была посвящена подведению итогов года, обсуждению экспортных возможностей и инвестиционного потенциала, а также планам на будущее.
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В пресс-службе уточнятся, что в регионе уделяют большое внимание молочной отрасли. Ежегодно растут объемы инвестиций. Так, в 2022 году было вложено 3,5 миллиарда рублей, в прошлом году – 4,4 миллиарда рублей, а в этом планируют привлечь в отрасль восемь миллиардов рублей. Инвестиции направлены как на строительство новых животноводческих комплексов и модернизацию уже существующих, так и на увеличение объемов производства и закупку оборудования.
Для липецких аграриев, которые работают в молочной сфере, доступна господдержка, которую можно получить по разным направлениям. Так, субсидии на реализованное молоко в 2023 году превысили 235 миллионов рублей, данный показатель на 34,2% больше, чем в 2022 году.
"Все эти меры позволяют создавать новые рабочие места и расширять сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятий. Масштабные инвестиции и применение современных технологий делают эту отрасль одной из самых инновационных, обеспечивают удовлетворение покупательского спроса на качественную продукцию с местной маркой", – цитирует пресс-служба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
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В текущем году все меры господдержки молочного направления сохранятся. Также с этого года для возмещения капзатрат на реализацию инвестпроектов в молочном скотоводстве предусмотрен повышающий коэффициент. Он действует для регионов, которые стабильно наращивают производство молока и имеют прочную кормовую базу.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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