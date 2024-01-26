https://ria.ru/20240126/inoagenty-1923771003.html

Минюст включил блогера Потапенко* в реестр иноагентов

Минюст включил блогера Потапенко* в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.01.2024

Минюст включил блогера Потапенко* в реестр иноагентов

Российский блогер и предприниматель Дмитрий Потапенко* и журналист Максим Трудолюбов* включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:30

2024-01-26T21:30

2024-01-26T21:30

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский блогер и предприниматель Дмитрий Потапенко* и журналист Максим Трудолюбов* включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Двадцать шестого января 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.В. Потапенко*, М.А. Трудолюбов*, а также проект "ВОТ ТАК"***, — говорится в сообщении. Согласно данным министерства, блогер Потапенко* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов. По данным Минюста, журналист, экс-главред "Медузы"** Максим Трудолюбов* сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, он выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ее Вооруженных сил. Он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Не живет в России. В реестр также внесен проект "ВОТ ТАК"***, который распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами власти решениях и проводимой политике. Деятельность проекта была направлена на создание и распространение материалов иноагентов, проект выступал против СВО. Уточняется, что учредителем проекта является иностранная медиакорпорация.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Издание включено в список иноагентов и признано нежелательным в России** Издание, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

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россия, происшествия