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Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах - РИА Новости, 26.01.2024
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18:36 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/informatsiya-1923741603.html
Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах
Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах - РИА Новости, 26.01.2024
Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах
Разрабатываемая Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минцифры платформа помощи, с помощью которой люди смогут получать социальные услуги некоммерческих... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:36
2024-01-26T18:36
казань
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Разрабатываемая Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минцифры платформа помощи, с помощью которой люди смогут получать социальные услуги некоммерческих организаций, благотворительных организаций и социального бизнеса, должна быть синхронизирована с Госуслугами, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время посещения инклюзивного центра "Все для детей" в Казани. "Мы сейчас с Минцифры собираем платформу помощи. Она будет объединять бизнес и НКО, которые оказывают услуги и сервисы в различных жизненных ситуациях. Готовы начать с нескольких пилотных регионов", - приводит пресс-служба АСИ слова Чупшевой. Отмечается, что через такую платформу можно будет узнавать о сообществах, организациях социальной направленности. Один из примеров такого НКО - инклюзивный центр "Все для детей" в Казани, где мамы детей с особенностями развития работают, а c их детьми в это время занимаются специалисты. Инклюзивный центр включает мастерскую по пошиву специальной одежды для детей с особенностями развития, коворкинг, отдельные помещения предусмотрены для занятий с детьми. Проект уже заявлен на форум "Сильные идеи для нового времени". Всего от Татарстана поступило 335 проектов и предложений по развитию страны. Часть их них обсудили во время бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в республику. По словам автора проекта, мамы особенного ребенка Далии Гайнановой, в центре можно научиться шитью и остаться работать или уже начать самостоятельно шить одежду детям. Создание центра стало продолжением работы по развитию Далией бренда одежды для детей с инвалидностью GT dress. В год выпускают больше 11 тысяч предметов одежды. Более 5 тысяч изделий за три года безвозмездно передали благотворительным фондам. Свой бренд Гайнанова подала на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", организаторами которого являются АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизатор – ВЭБ.РФ. Татарстан сегодня – самый активный участник конкурса брендов среди регионов России. Из девяти тысяч заявок – около 1,7 тысяч поступили из Татарстана. На стратегической сессии, проводимой в рамках бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ, также обсудили развитие местных брендов. Ее цель – вместе сформировать проекты и программы по развитию республики и страны в целом.
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казань, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, россия, вэб.рф (вэб)
Казань, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах

© Фото : Пресс-служба АСИИнформация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах
Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Пресс-служба АСИ
Информация о благотворительных фондах и НКО может появиться на Госуслугах
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Разрабатываемая Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минцифры платформа помощи, с помощью которой люди смогут получать социальные услуги некоммерческих организаций, благотворительных организаций и социального бизнеса, должна быть синхронизирована с Госуслугами, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время посещения инклюзивного центра "Все для детей" в Казани.
"Мы сейчас с Минцифры собираем платформу помощи. Она будет объединять бизнес и НКО, которые оказывают услуги и сервисы в различных жизненных ситуациях. Готовы начать с нескольких пилотных регионов", - приводит пресс-служба АСИ слова Чупшевой.
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Отмечается, что через такую платформу можно будет узнавать о сообществах, организациях социальной направленности. Один из примеров такого НКО - инклюзивный центр "Все для детей" в Казани, где мамы детей с особенностями развития работают, а c их детьми в это время занимаются специалисты. Инклюзивный центр включает мастерскую по пошиву специальной одежды для детей с особенностями развития, коворкинг, отдельные помещения предусмотрены для занятий с детьми. Проект уже заявлен на форум "Сильные идеи для нового времени". Всего от Татарстана поступило 335 проектов и предложений по развитию страны. Часть их них обсудили во время бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в республику.
По словам автора проекта, мамы особенного ребенка Далии Гайнановой, в центре можно научиться шитью и остаться работать или уже начать самостоятельно шить одежду детям. Создание центра стало продолжением работы по развитию Далией бренда одежды для детей с инвалидностью GT dress. В год выпускают больше 11 тысяч предметов одежды. Более 5 тысяч изделий за три года безвозмездно передали благотворительным фондам. Свой бренд Гайнанова подала на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", организаторами которого являются АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизатор – ВЭБ.РФ. Татарстан сегодня – самый активный участник конкурса брендов среди регионов России. Из девяти тысяч заявок – около 1,7 тысяч поступили из Татарстана.
На стратегической сессии, проводимой в рамках бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ, также обсудили развитие местных брендов. Ее цель – вместе сформировать проекты и программы по развитию республики и страны в целом.
 
КазаньАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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