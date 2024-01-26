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Новый закон на Кубани поможет импортозамещению семян пропашных - РИА Новости, 26.01.2024
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Краснодарский край
 
01:19 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/importozameschenie-1923540954.html
Новый закон на Кубани поможет импортозамещению семян пропашных
Новый закон на Кубани поможет импортозамещению семян пропашных - РИА Новости, 26.01.2024
Новый закон на Кубани поможет импортозамещению семян пропашных
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении законопроект о семеноводстве, планируется, что его реализация поможет аграриям... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:19
2024-01-26T01:19
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении законопроект о семеноводстве, планируется, что его реализация поможет аграриям импортозаместить семена пропашно-технических культур в регионе на 75%, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. На сайте краевого парламента отмечается, что Краснодарский края - это единственный субъект России, который разрабатывает региональный закон о семеноводстве. Его основными задачами станут улучшение показателей сортовых качеств семян, выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, приспособленных к природно-климатическим условиям края, обеспечение высококачественным посадочным материалом, а также предоставление господдержки отечественным производителям в приоритетном порядке. По словам председателя регионального парламента Юрия Бурлачко, слова которого приводятся на сайте парламента Краснодарского края, снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного материала – одно из приоритетных направлений краевого агропрома. "Планируется выйти на 100 процентов семян озимых при реализации закона и на не менее 75 процентов пропашно-технических культур", - сообщили агентству в пресс-службе, комментируя прогнозируемый процент импортозамещения семян. На сайте отмечается, что депутаты приняли закон в первом чтении. "Буквально на прошлой неделе мы провели парламентские слушания, на которых ученые, практики и представители органов власти всех уровней с большой заинтересованностью отнеслись к документу. В рамках обсуждения поступило немало предложений по его корректировке. Они поступают к нам и сейчас. Поэтому чтобы детально и всеобъемлюще проработать законопроект, мы планируем принять его во втором чтении на февральской сессии ЗСК", – добавил Бурлачко, слова которого приводятся на сайте заксобрания края.
https://ria.ru/20231206/investproekty-1914010569.html
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия
Новый закон на Кубани поможет импортозамещению семян пропашных

Новый закон на Кубани поможет добиться 75% импортозамещения семян пропашных

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении законопроект о семеноводстве, планируется, что его реализация поможет аграриям импортозаместить семена пропашно-технических культур в регионе на 75%, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
На сайте краевого парламента отмечается, что Краснодарский края - это единственный субъект России, который разрабатывает региональный закон о семеноводстве. Его основными задачами станут улучшение показателей сортовых качеств семян, выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, приспособленных к природно-климатическим условиям края, обеспечение высококачественным посадочным материалом, а также предоставление господдержки отечественным производителям в приоритетном порядке.
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По словам председателя регионального парламента Юрия Бурлачко, слова которого приводятся на сайте парламента Краснодарского края, снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного материала – одно из приоритетных направлений краевого агропрома.
"Планируется выйти на 100 процентов семян озимых при реализации закона и на не менее 75 процентов пропашно-технических культур", - сообщили агентству в пресс-службе, комментируя прогнозируемый процент импортозамещения семян.
На сайте отмечается, что депутаты приняли закон в первом чтении.
"Буквально на прошлой неделе мы провели парламентские слушания, на которых ученые, практики и представители органов власти всех уровней с большой заинтересованностью отнеслись к документу. В рамках обсуждения поступило немало предложений по его корректировке. Они поступают к нам и сейчас. Поэтому чтобы детально и всеобъемлюще проработать законопроект, мы планируем принять его во втором чтении на февральской сессии ЗСК", – добавил Бурлачко, слова которого приводятся на сайте заксобрания края.
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