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Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 26.01.2024 (обновлено: 19:23 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/il-76-1923749723.html
Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76
Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ил-76 россиян. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:08
2024-01-26T19:23
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
в мире
россия
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ил-76 россиян."Мы сожалеем о наших летчиках. Я приношу искренние соболезнования членам их семей", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240125/pokhorony-1923529160.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, В мире, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76

Путин выразил соболезнования родным экипажа Ил-76, сбитого под Белгородом

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ил-76 россиян.
"Мы сожалеем о наших летчиках. Я приношу искренние соболезнования членам их семей", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
25 января, 22:20
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76В миреРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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