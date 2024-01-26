https://ria.ru/20240126/il-76-1923749723.html

Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76

Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ил-76 россиян. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:08

2024-01-26T19:08

2024-01-26T19:23

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

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россия

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ил-76 россиян."Мы сожалеем о наших летчиках. Я приношу искренние соболезнования членам их семей", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240125/pokhorony-1923529160.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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