Путин выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении Ил-76
Путин выразил соболезнования родным экипажа Ил-76, сбитого под Белгородом
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ил-76 россиян.
"Мы сожалеем о наших летчиках. Я приношу искренние соболезнования членам их семей", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.