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Медведчук: "британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 26.01.2024 (обновлено: 16:42 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/il-76-1923700252.html
Медведчук: "британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению Ил-76
Медведчук: "британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
Медведчук: "британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению Ил-76
"Британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению российского Ил-76 с украинскими пленными, этой силе выгодно продолжение конфликта на Украине и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:42
специальная военная операция на украине
киев
вячеслав володин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению российского Ил-76 с украинскими пленными, этой силе выгодно продолжение конфликта на Украине и участие в нем США и Евросоюза. Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик, лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Глобальная война не нужна никому, но только западные партнеры хотят втолкнуть в украинский конфликт друг друга. При анализе причин трагедии в СМИ всплыла версия о "британском лобби" в среде украинской власти, представители которого знали о том, кого и зачем перевозит самолет, и намеренно ударили по украинским пленным, чтобы сорвать процесс обмена. А это в свою очередь заставит конфликт вспыхнуть с новой силой", - написал Медведчук в статье, опубликованной на портале движения.Он отметил, что "Великобритании не только необычайно выгодно столкнуть Украину и Россию, но и вовлечь во все это Германию, ЕС, из которого она вышла"."Поддержка Зеленского дорого обходится Евросоюзу, он теряет свою конкурентоспособность, его страны-доноры входят в полосу экономического кризиса, а Великобритания получает преимущества на мировом рынке. Поэтому Британии война выгодна — бизнес и ничего личного. Недаром британская разведка МИ 6 перевербовала Зеленского из президента мира в фюрера войны", - указал политик.Он добавил, что при этом идет столкновение интересов Лондона и Вашингтона, ведь "хорошо видно, что Штаты больше не уверены в том, что финансирование войны на Украине является "разумной инвестицией", и лихорадочно ищут выход из создавшегося положения". "И тут Лондон усложняет Вашингтону возможность выхода из украинского конфликта. Так что версия о том, что Великобритания хотела сорвать обмен и поэтому ее агенты влияния на Украине помогли сбить самолет, на борту которого находились военнопленные, не лишена смысла", - заявил Медведчук.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240126/id76-1923678468.html
https://ria.ru/20240126/dannye-1923703305.html
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киев, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Медведчук: "британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению Ил-76

Медведчук: к крушению Ил-76 может быть причастно "британское лобби" в Киеве

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Британское лобби" в Киеве может быть причастно к крушению российского Ил-76 с украинскими пленными, этой силе выгодно продолжение конфликта на Украине и участие в нем США и Евросоюза. Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик, лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Глобальная война не нужна никому, но только западные партнеры хотят втолкнуть в украинский конфликт друг друга. При анализе причин трагедии в СМИ всплыла версия о "британском лобби" в среде украинской власти, представители которого знали о том, кого и зачем перевозит самолет, и намеренно ударили по украинским пленным, чтобы сорвать процесс обмена. А это в свою очередь заставит конфликт вспыхнуть с новой силой", - написал Медведчук в статье, опубликованной на портале движения.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
Он отметил, что "Великобритании не только необычайно выгодно столкнуть Украину и Россию, но и вовлечь во все это Германию, ЕС, из которого она вышла".
"Поддержка Зеленского дорого обходится Евросоюзу, он теряет свою конкурентоспособность, его страны-доноры входят в полосу экономического кризиса, а Великобритания получает преимущества на мировом рынке. Поэтому Британии война выгодна — бизнес и ничего личного. Недаром британская разведка МИ 6 перевербовала Зеленского из президента мира в фюрера войны", - указал политик.
Он добавил, что при этом идет столкновение интересов Лондона и Вашингтона, ведь "хорошо видно, что Штаты больше не уверены в том, что финансирование войны на Украине является "разумной инвестицией", и лихорадочно ищут выход из создавшегося положения". "И тут Лондон усложняет Вашингтону возможность выхода из украинского конфликта. Так что версия о том, что Великобритания хотела сорвать обмен и поэтому ее агенты влияния на Украине помогли сбить самолет, на борту которого находились военнопленные, не лишена смысла", - заявил Медведчук.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Захарова: Москва осуждает страны, сделавшие атаку на Ил-76 возможной
Вчера, 15:23
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В ООН ушли от ответа на вопрос о данных по сбитому Ил-76
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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