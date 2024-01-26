https://ria.ru/20240126/il-1923730302.html

Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД

Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2024

Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД

Запад моментально приходит к нужному для себя выводу при рассмотрении одних международных скандалов и всячески затягивает рассмотрение в других случаях или... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:49

2024-01-26T17:49

2024-01-26T17:49

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

вооруженные силы украины

россия

в мире

белгородская область

обсе

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад моментально приходит к нужному для себя выводу при рассмотрении одних международных скандалов и всячески затягивает рассмотрение в других случаях или игнорирует неудобные происшествия, как это произошло с крушением Ил-76 в Белгородской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что западные коллеги никак не отреагировали на факты РФ о крушении, представленные на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На брифинге для СМИ Захарова на примере реакции в ОБСЕ на крушение Ил-76 в Белгородской области указала на различия в подходе Запада к расследованию громких международных происшествий. Многие на Западе "буквально проигнорировали" информацию о случившемся, "сделав вид, что опять не видели, не слышали, не понимают или им необходимо время на изучение", отметила представитель МИД РФ, указав, что честно так могут заявлять только те деятели, кто и при других международных скандалах тоже брал время для проверки информации. "Но если в других случаях для, например, обвинения России по надуманным историям в Солсбери или обвинения правительства Сирии в применении химического оружия им не требовалось ничего для проверки, и они в течение нескольких часов не то что делали обвинительные заключения, а принимали решения, на основе которых вводили санкции, высылали дипломатов и требовали такого же от других, тогда это уже не двойные стандарты и не лицемерие, а это уже их собственный "полураспад", потому что одни и те же люди не могут диаметрально противоположно относиться к событиям в мире", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что на Западе в нужной для них ситуации "выносят буквально обвинительные заключения и принимают решения с какой-то космической скоростью", при этом "когда им не надо, они растягивают этот процесс и говорят, что им нужно времени очень много или больше, а потом в принципе не возвращаются к этой теме".

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923659880.html

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крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, вооруженные силы украины, россия, в мире, белгородская область, обсе