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Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2024
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17:49 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/il-1923730302.html
Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД
Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2024
Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД
Запад моментально приходит к нужному для себя выводу при рассмотрении одних международных скандалов и всячески затягивает рассмотрение в других случаях или... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:49
2024-01-26T17:49
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
вооруженные силы украины
россия
в мире
белгородская область
обсе
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад моментально приходит к нужному для себя выводу при рассмотрении одних международных скандалов и всячески затягивает рассмотрение в других случаях или игнорирует неудобные происшествия, как это произошло с крушением Ил-76 в Белгородской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что западные коллеги никак не отреагировали на факты РФ о крушении, представленные на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На брифинге для СМИ Захарова на примере реакции в ОБСЕ на крушение Ил-76 в Белгородской области указала на различия в подходе Запада к расследованию громких международных происшествий. Многие на Западе "буквально проигнорировали" информацию о случившемся, "сделав вид, что опять не видели, не слышали, не понимают или им необходимо время на изучение", отметила представитель МИД РФ, указав, что честно так могут заявлять только те деятели, кто и при других международных скандалах тоже брал время для проверки информации. "Но если в других случаях для, например, обвинения России по надуманным историям в Солсбери или обвинения правительства Сирии в применении химического оружия им не требовалось ничего для проверки, и они в течение нескольких часов не то что делали обвинительные заключения, а принимали решения, на основе которых вводили санкции, высылали дипломатов и требовали такого же от других, тогда это уже не двойные стандарты и не лицемерие, а это уже их собственный "полураспад", потому что одни и те же люди не могут диаметрально противоположно относиться к событиям в мире", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что на Западе в нужной для них ситуации "выносят буквально обвинительные заключения и принимают решения с какой-то космической скоростью", при этом "когда им не надо, они растягивают этот процесс и говорят, что им нужно времени очень много или больше, а потом в принципе не возвращаются к этой теме".
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923659880.html
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крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, вооруженные силы украины, россия, в мире, белгородская область, обсе
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Белгородская область, ОБСЕ
Пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты, заявил МИД

Захарова: пример Ил-76 показал, как Запад игнорирует неудобные инциденты

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад моментально приходит к нужному для себя выводу при рассмотрении одних международных скандалов и всячески затягивает рассмотрение в других случаях или игнорирует неудобные происшествия, как это произошло с крушением Ил-76 в Белгородской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что западные коллеги никак не отреагировали на факты РФ о крушении, представленные на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
На брифинге для СМИ Захарова на примере реакции в ОБСЕ на крушение Ил-76 в Белгородской области указала на различия в подходе Запада к расследованию громких международных происшествий. Многие на Западе "буквально проигнорировали" информацию о случившемся, "сделав вид, что опять не видели, не слышали, не понимают или им необходимо время на изучение", отметила представитель МИД РФ, указав, что честно так могут заявлять только те деятели, кто и при других международных скандалах тоже брал время для проверки информации.
"Но если в других случаях для, например, обвинения России по надуманным историям в Солсбери или обвинения правительства Сирии в применении химического оружия им не требовалось ничего для проверки, и они в течение нескольких часов не то что делали обвинительные заключения, а принимали решения, на основе которых вводили санкции, высылали дипломатов и требовали такого же от других, тогда это уже не двойные стандарты и не лицемерие, а это уже их собственный "полураспад", потому что одни и те же люди не могут диаметрально противоположно относиться к событиям в мире", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что на Западе в нужной для них ситуации "выносят буквально обвинительные заключения и принимают решения с какой-то космической скоростью", при этом "когда им не надо, они растягивают этот процесс и говорят, что им нужно времени очень много или больше, а потом в принципе не возвращаются к этой теме".
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Крушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Вооруженные силы УкраиныРоссияВ миреБелгородская областьОБСЕ
 
 
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