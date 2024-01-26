https://ria.ru/20240126/ii-1923690720.html

Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири

Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири - РИА Новости, 26.01.2024

Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область ознакомился с применением искусственного интеллекта в практической... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:49

2024-01-26T15:49

2024-01-26T15:49

общество

россия

кемерово

кемеровская область

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

технологии

ии

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КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область ознакомился с применением искусственного интеллекта в практической медицине, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Мурашко заявил, что во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине. В одной из поликлиник города Кемерово министру рассказали о диагностике рака молочной железы с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа подсвечивает на снимке новообразование, определяет его размеры и даёт заключение, которое помогает врачу поставить диагноз. Как рассказала врач поликлиники, искусственный интеллект является большой подсказкой для медиков, при этом в выявлении злокачественных новообразований ошибок он практически не делает. Министр, в свою очередь, подчеркнул, что при выявлении каких-то несоответствий работы искусственного интеллекта, врачи должны информировать Росздравнадзор. "Программы с искусственным интеллектом, которые уже внедряются, позволяют выявлять заболевания молочной железы и фактически оптимизировать время, потраченное на рассмотрение снимка. Ну и конечно же, позволяют повысить точность диагностики, что при данном заболевании является важным",- сказал Мурашко журналистам, подводя итоги визита в Кемеровскую область.

https://ria.ru/20240123/proekt-1923047500.html

https://ria.ru/20240118/putin-1922204401.html

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общество, россия, кемерово, кемеровская область, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), технологии, ии