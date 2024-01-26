Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири
Мурашко в Кемеровской области ознакомился с применением ИИ в медицине
© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область ознакомился с применением искусственного интеллекта в практической медицине, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Мурашко заявил, что во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине.
В одной из поликлиник города Кемерово министру рассказали о диагностике рака молочной железы с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа подсвечивает на снимке новообразование, определяет его размеры и даёт заключение, которое помогает врачу поставить диагноз.
Как рассказала врач поликлиники, искусственный интеллект является большой подсказкой для медиков, при этом в выявлении злокачественных новообразований ошибок он практически не делает.
Министр, в свою очередь, подчеркнул, что при выявлении каких-то несоответствий работы искусственного интеллекта, врачи должны информировать Росздравнадзор.
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"Программы с искусственным интеллектом, которые уже внедряются, позволяют выявлять заболевания молочной железы и фактически оптимизировать время, потраченное на рассмотрение снимка. Ну и конечно же, позволяют повысить точность диагностики, что при данном заболевании является важным",- сказал Мурашко журналистам, подводя итоги визита в Кемеровскую область.