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Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири - РИА Новости, 26.01.2024
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15:49 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ii-1923690720.html
Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири
Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири - РИА Новости, 26.01.2024
Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область ознакомился с применением искусственного интеллекта в практической... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:49
2024-01-26T15:49
общество
россия
кемерово
кемеровская область
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
технологии
ии
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КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область ознакомился с применением искусственного интеллекта в практической медицине, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Мурашко заявил, что во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине. В одной из поликлиник города Кемерово министру рассказали о диагностике рака молочной железы с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа подсвечивает на снимке новообразование, определяет его размеры и даёт заключение, которое помогает врачу поставить диагноз. Как рассказала врач поликлиники, искусственный интеллект является большой подсказкой для медиков, при этом в выявлении злокачественных новообразований ошибок он практически не делает. Министр, в свою очередь, подчеркнул, что при выявлении каких-то несоответствий работы искусственного интеллекта, врачи должны информировать Росздравнадзор. "Программы с искусственным интеллектом, которые уже внедряются, позволяют выявлять заболевания молочной железы и фактически оптимизировать время, потраченное на рассмотрение снимка. Ну и конечно же, позволяют повысить точность диагностики, что при данном заболевании является важным",- сказал Мурашко журналистам, подводя итоги визита в Кемеровскую область.
https://ria.ru/20240123/proekt-1923047500.html
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общество, россия, кемерово, кемеровская область, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), технологии, ии
Общество, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Технологии, ИИ
Мурашко проверил, как работает ИИ в одной из поликлиник Сибири

Мурашко в Кемеровской области ознакомился с применением ИИ в медицине

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область ознакомился с применением искусственного интеллекта в практической медицине, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Мурашко заявил, что во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине.
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В одной из поликлиник города Кемерово министру рассказали о диагностике рака молочной железы с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа подсвечивает на снимке новообразование, определяет его размеры и даёт заключение, которое помогает врачу поставить диагноз.
Как рассказала врач поликлиники, искусственный интеллект является большой подсказкой для медиков, при этом в выявлении злокачественных новообразований ошибок он практически не делает.
Министр, в свою очередь, подчеркнул, что при выявлении каких-то несоответствий работы искусственного интеллекта, врачи должны информировать Росздравнадзор.
«
"Программы с искусственным интеллектом, которые уже внедряются, позволяют выявлять заболевания молочной железы и фактически оптимизировать время, потраченное на рассмотрение снимка. Ну и конечно же, позволяют повысить точность диагностики, что при данном заболевании является важным",- сказал Мурашко журналистам, подводя итоги визита в Кемеровскую область.
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ОбществоРоссияКемеровоКемеровская областьМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ТехнологииИИ
 
 
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